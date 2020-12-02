美國公校關閉衝擊 學童數學程度退步了

受疫情影響，全美學校大範圍關閉，導致公校學生的數學水平下降；圖為在康州Stamford的一所小學，老師在輔導學生。(Getty Images)

針對全國440萬名公立學校兒童學力測驗公布的一份報告指出，今年秋季和去年秋季比起來，美國 學童的平均閱讀能力改變不大，但數學程度退步了；專家說，因為參與測驗的學生有限，本報告不能當作新冠病疫迫使關閉學校、改網路上課後的「總效應」報告。

這項針對三到八年級學生的測驗，有的在學校舉行，有些從家裡作答；平均而言，閱讀能力的進步和病疫擴散前沒差別，但數學比去年未受病疫影響前，顯得落後。

這份非營利團體NWEA於1日發布的「學業進步衡量表」分析報告，大致和上個月文藝復興學習公司公布的網路測驗結果差不多。文藝復興學習公司發現，今秋開學時，學童的數學能力退步很多，閱讀能力退步一點點。

這兩個報告，是首批針對學校關閉的短期效應，較具體的資料。在此之前，都是「預測性」的研究。NWEA團隊提醒大家，它的報告可能低估了新冠病疫對教育 的實際衝擊，因為許多條件較差的學生沒有參加測驗。

最新報告顯示，各年級學生的數學成績，以100分為滿分，跟往年比起來，平均退步了5分到10分，以三年級生而言，去年平均57分，今年降為48分。

NWEA執行長閔尼曲(Chris Minnich)說，當前的老師，表現不錯，沒讓我們看見最糟糕的情況。研究人員說，家長教子女閱讀，顯然比教數學得心應手，原因可能在於數學能力靠累積、堆疊，錯過了春季學期的課，要進步自然較為困難。

北卡州最大的季爾佛郡學區 有7萬2000名學生，督學康雀拉斯(Sharon Contreras)說，她學區的學生表現比全國平均遜色不少，秋季學期有大約40%學生至少一科不及格，去年同期僅29%。

她說，她很擔心病疫期間，條件不好的學生面臨更多阻礙，拉大了成績的差距，她希望同學們都能夠親自到校接受學力測驗，好讓老師找出個人的劣勢所在，據以提出改進之道。 「很多家長告訴我，孩子喪失那麼多學習的機會，當父母的極為痛心。」

NWEA研究員庫斐爾德(Megan Kuhfeld)也說，最令人擔心的學童，正是最不可能回到學校來的那些。