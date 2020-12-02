我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月

H-1B工作簽證「高薪優先」遭法官駁回

美國公校關閉衝擊 學童數學程度退步了

記者張聲肇／綜合報導
受疫情影響，全美學校大範圍關閉，導致公校學生的數學水平下降；圖為在康州Stamford的一所小學，老師在輔導學生。(Getty Images)
受疫情影響，全美學校大範圍關閉，導致公校學生的數學水平下降；圖為在康州Stamford的一所小學，老師在輔導學生。(Getty Images)

針對全國440萬名公立學校兒童學力測驗公布的一份報告指出，今年秋季和去年秋季比起來，美國學童的平均閱讀能力改變不大，但數學程度退步了；專家說，因為參與測驗的學生有限，本報告不能當作新冠病疫迫使關閉學校、改網路上課後的「總效應」報告。

這項針對三到八年級學生的測驗，有的在學校舉行，有些從家裡作答；平均而言，閱讀能力的進步和病疫擴散前沒差別，但數學比去年未受病疫影響前，顯得落後。

這份非營利團體NWEA於1日發布的「學業進步衡量表」分析報告，大致和上個月文藝復興學習公司公布的網路測驗結果差不多。文藝復興學習公司發現，今秋開學時，學童的數學能力退步很多，閱讀能力退步一點點。

這兩個報告，是首批針對學校關閉的短期效應，較具體的資料。在此之前，都是「預測性」的研究。NWEA團隊提醒大家，它的報告可能低估了新冠病疫對教育的實際衝擊，因為許多條件較差的學生沒有參加測驗。

最新報告顯示，各年級學生的數學成績，以100分為滿分，跟往年比起來，平均退步了5分到10分，以三年級生而言，去年平均57分，今年降為48分。

NWEA執行長閔尼曲(Chris Minnich)說，當前的老師，表現不錯，沒讓我們看見最糟糕的情況。研究人員說，家長教子女閱讀，顯然比教數學得心應手，原因可能在於數學能力靠累積、堆疊，錯過了春季學期的課，要進步自然較為困難。

北卡州最大的季爾佛郡學區有7萬2000名學生，督學康雀拉斯(Sharon Contreras)說，她學區的學生表現比全國平均遜色不少，秋季學期有大約40%學生至少一科不及格，去年同期僅29%。

她說，她很擔心病疫期間，條件不好的學生面臨更多阻礙，拉大了成績的差距，她希望同學們都能夠親自到校接受學力測驗，好讓老師找出個人的劣勢所在，據以提出改進之道。 「很多家長告訴我，孩子喪失那麼多學習的機會，當父母的極為痛心。」

NWEA研究員庫斐爾德(Megan Kuhfeld)也說，最令人擔心的學童，正是最不可能回到學校來的那些。

學區 美國 教育

上一則

「天天早起教我英文」 華府最佳女律師 40年後重逢恩師

下一則

德州醫師連續上班252天 一張照片感動全球

延伸閱讀

疫情關校 全美公校兒童「數學程度」退步了

疫情關校 全美公校兒童「數學程度」退步了
檢測排長龍 市府網站可查排隊信息

檢測排長龍 市府網站可查排隊信息
長島大頸學區 感恩節假期13師生確診

長島大頸學區 感恩節假期13師生確診
遭勒索病毒駭入！巴爾的摩公校復課未定

遭勒索病毒駭入！巴爾的摩公校復課未定

熱門新聞

謝家華(左)是第一千金伊凡卡(左三)的好友。(取自伊凡卡推特)

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

2020-11-28 22:59
川普的私人律師朱利安尼19日在記者會上，因流汗致使妝容出糗，被川普責怪。(Getty Images)

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

2020-11-23 23:07

1張圖看疫情：全美確診破1372萬 德州、加州同破125萬

2020-12-02 03:00
白登競選團隊多名幕僚透露，歐巴馬團隊來卡位收割，某些幕僚為此憤憤不平。(美聯社)

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

2020-11-24 11:26
川普總統25日宣布特赦前國安顧問佛林，會不會或能不能特赦自己也成為外界關注的焦點。(美聯社)

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

2020-11-25 20:44
Zappos的創辦人謝家華因火災受傷去世，康乃狄克州法醫中心指出，死因為嗆傷引發併發症。（路透）

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

2020-11-30 18:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情
白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格
火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖
彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬
一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元