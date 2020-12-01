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川普趕建邊境圍牆 要在白登上任前完成450哩

編譯林育正／綜合30日電
美墨邊境圍牆每天趕工建造，川普卸任前，將完成450哩的目標。圖為墨西哥蒂華納的邊牆抗議者豎起川普和邊境人員造型的人偶。(路透)
美墨邊境圍牆每天趕工建造，川普卸任前，將完成450哩的目標。圖為墨西哥蒂華納的邊牆抗議者豎起川普和邊境人員造型的人偶。(路透)

民主黨總統當選人白登即將在1月20日上任，但這天倒數之前，國安部和聯邦海關與邊境保護局(CBP)每天仍趕工建造美墨邊境圍牆，期望在川普卸任前，完成450哩的目標。

根據CBP的資料，10月達標400哩後，截至日前11月16日建牆已達402哩，目前以每周近10哩的進度施工。CBP代局長摩根(Mark Morgan)表示：「圍牆代表川普政府捍衛邊境安全的決心，圍牆將保護許多美國人的生命。」

不過其實在川普上任前，其實402哩的邊界高牆中，其中僅有25哩無障礙物。

而在亞利桑納州南部綠州般的瓜達魯培谷地(Guadalupe Canyon)，目前正在對土地進行最具侵略性的工程。陸軍工兵團發言人費爾德(Jay Field)表示，在峽谷有4.7哩坡度陡峭工程具有挑戰性，必須耗費4100萬元，經費為其他路段的兩倍。

家族農場就位在瓜達魯培谷的歷史學家黛安娜‧哈德利(Diana Hadley)說：「這讓人感到心碎，一點意義也沒有。」她表示峽谷的天然屏障，早已能阻止偷渡客橫跨這片偏遠的地區。

不過83歲，世代在此畜牧的貝爾娃‧克朗普(Belva Klump)卻表示贊成，她說：「我倒希望多一點高牆。」

為了加速工程，川普政府已略過多項法律程序，包括保護瀕臨絕種的動植物，以及保護北美原住民遺址等。

而在德州，蓋牆的進度卻較不順利，因為許多蓋牆的預定地將通過私有土地。政府光是在今年，就已對地主提出117件法律訴訟，比去年27件多上不少。

南方邊界社區聯盟(SBCC)主席維琪‧葛貝卡(Vicki Gaubeca)表示，希望新政府不僅停止建造高牆，更呼籲將危害原住民傳統和絕種動植物的部分高牆拆除。雖然白登團隊表示目前無意拆牆，但若真要拆，恐怕得面對大筆經費與合約等問題。

川普 美墨邊境 CBP

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