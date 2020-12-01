我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1354萬 佛州逼近百萬

台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

大選結束後 川普加速推動限制移民措施 入籍考試也變難

記者張聲肇／綜合報導
川普政府在選後加速推動各項限制移民措施。圖為華人參加入籍儀式。（本報資料照片）
川普政府在選後加速推動各項限制移民措施。圖為華人參加入籍儀式。（本報資料照片）

大選結束後， 川普政府加速推動各項限制移民措施，讓移民更難獲得入境簽證、延長公民考試的時間、派任更多保守派人士進入移民政策委員會。

部分助理甚至敦促川普簽署行政命令，規定在美國出生的移民子女不得入籍，但基於這會引發違憲爭議，川普終究放棄了這個想法。

Politico新聞網站引述全國移民論壇(National Immigration Forum)主管努拉尼(Ali Noorani)說，川普政府想在交接給白登之前，盡量限縮來美國的移民。

白宮發言人狄爾(Judd Deere)把川普政府選後各種大動作，包括前述限縮移民的措施，形容為「兌現競選諾言。」國土安全部則不予置評。

川普政府11月13日曾宣布，12月起，公民考試將增加美國歷史與政治的題目，總數也將由100題增為128題。沒隔幾天，它又宣布，給移民官更大權限，根據新版「美國公民與移民政策手冊」批准或否決移民申請案件。

官方的說法是，此舉可讓移民官的裁決更有一貫性，也更具公平性，但移民團體指出，新加入的考慮因素，如家庭關係、就業史、社區地位等，只會延長案件處理所需時間，也會提高批駁的概率。

也幾乎同時，川普政府又公布一項新規定，不准核發工作許可給等待遣返但未被羈押的移民，除少數例外。

此外，川普政府也盡量減少高技術專業人員簽證的核發，理由是，美國的雇主想藉便宜的外籍勞工，取代美國本土勞工。川普迫使美國企業付高薪聘請外籍勞工，這樣，可以減少約三分之一雇主申訴H-1B簽證的案件；他也想廢止抽籤決定該類簽證的辦法，改為愈高薪職位愈優先發給簽證，企業界反對，但川粉叫好。

移民團體 川普 美國公民

上一則

川普趕建邊境圍牆 要在白登上任前完成450哩

下一則

川普長子推「拯救參院」委員會 為喬州複選催出川粉票

延伸閱讀

川普放棄廢除「出生公民權」加速推動限制移民措施

川普放棄廢除「出生公民權」加速推動限制移民措施

白登、賀錦麗聽取首場國安簡報 德州、華府分開進行

白登、賀錦麗聽取首場國安簡報 德州、華府分開進行
川普卸任前 美墨邊境趕建牆 盼完成450哩目標

川普卸任前 美墨邊境趕建牆 盼完成450哩目標
如何打造後川普時代歐美關係 歐盟將討論

如何打造後川普時代歐美關係 歐盟將討論

熱門新聞

謝家華(左)是第一千金伊凡卡(左三)的好友。(取自伊凡卡推特)

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

2020-11-28 22:59
川普的私人律師朱利安尼19日在記者會上，因流汗致使妝容出糗，被川普責怪。(Getty Images)

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

2020-11-23 23:07

1張圖看疫情：全美確診破1338萬 佛州逼近百萬

2020-11-30 03:00
川普推特發文表示，他鼓勵GSA開始進行協議的工作，絕口不提「政權交接」，也沒有承認敗選。(圖截自推特)

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

2020-11-23 21:50
白登競選團隊多名幕僚透露，歐巴馬團隊來卡位收割，某些幕僚為此憤憤不平。(美聯社)

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

2020-11-24 11:26
川普總統25日宣布特赦前國安顧問佛林，會不會或能不能特赦自己也成為外界關注的焦點。(美聯社)

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

2020-11-25 20:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你
燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光
謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外
女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌
趙立堅推文假圖諷澳軍 澳洲朝野重砲批中：丟臉

趙立堅推文假圖諷澳軍 澳洲朝野重砲批中：丟臉