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人口普查排除無證客 大法官態度存疑 看影響層面才裁決

記者顏伶如／綜合報導
川普政府今年將非公民排除在人口普查之外，引起爭議。(美聯社)
川普政府今年將非公民排除在人口普查之外，引起爭議。(美聯社)

今年全美展開人口普查時，川普總統將在美非法居留的人口排除在外，最高法院大法官30日討論對川普政策提出疑問。美聯社報導分析，大法官們似乎也抱持觀望態度，希望觀察川普執政尾聲對這項政策後續動作影響層面有多廣，並了解眾院席次分配是否受到衝擊，才會宣布最後裁決。

人口普查是分配各州眾院席次以及某些聯邦預算經費的重要依據。今年7月間，川普發表備忘錄預告將針對人口普查推出歷任總統不曾有過的空前改革：在今年十年一度的人口統計裡，把數以百萬計的非公民排除在外。

受到疫情影響大法官30日透過電話會議展開口語討論。這是最高法院處理2020年人口普查牽涉移民問題的第二起案件。

川普政府的最高法院訴訟代表、代理聯邦總律師(Solicitor General)沃爾(Jeffrey Wall)指出，川普決策是希望把移民拘留所裡、勒令驅逐出境的外籍人士排除在人口普查之外。

不過，沃爾答覆自由派大法官艾莉娜‧凱根(Elena Kagan)提問時則說，不排除把範圍更大的移民人口排除也在普查之外，包括獲得「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)保護的夢想生。沃爾說：「對於這點，我們目前並不確定，我們不知道總統將做何裁示。」

由於川普政府向最高法院訴請在明年1月初之前盡速審理此案，最高法院也加緊腳步。根據法院規定，川普政府明年1月必須將人口普查結果送交國會。聯邦人口普查局則必須在12月31日前將調查結果呈送川普。

沃爾30日說，人口普查局官員指出，來不及在年底把普查結果送交川普，時程必須拖到1月。美聯社報導，如果人口普查局拖延3周，呈交報告的時間點將變成是白登就職之後。

圖為郵寄給美國民眾的人口普查資料。(美聯社)
圖為郵寄給美國民眾的人口普查資料。(美聯社)

川普 人口普查 大法官

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