川普長子推「拯救參院」委員會 為喬州複選催出川粉票

川普 總統的長子小唐納 ‧川普(Donald Trump Jr.)最近與其他顧問推出超級政治行動委員會「拯救參院 」(Save the U.S. Senate PAC)，希望能鼓吹川普支持者在明年1月喬治亞州的兩席參議員複選，現身投票。

這次的喬州選舉將成為兩黨掌握參院的關鍵之戰，但根據政治新聞網站Politico的消息人士指出，共和黨人擔心川普支持者認定選舉充滿不法和舞弊而杯葛投票，因此本周將釋出以小唐納為首的宣傳廣告，藉以拉攏川粉。

明年1月5日將揭曉由誰掌控參院大權，對兩黨候選人來說皆有如背水一戰；共和黨人鎖定川普支持者，針對保守派電視媒體和電台投放許多小唐納主演的廣告。

該委員會計畫投入數十萬元，從電台開始向全喬州進行全面的廣告行銷，本周稍晚也將聚焦在電視和數位媒體；而之後所有的廣告都能看見到小唐納以競選顧問及代理人的身分現身，向川粉們喊話；此舉也被外界認為，小唐納正在展現他的政治野心。

「拯救參院」由小唐納的兩名資深顧問蘇拉比恩(Andy Surabian)和布杜威奇(Taylor Budowich)發起，同時也負責監管該委員會。

資深共和黨人擔憂，川普先前指控選舉舞弊的言論會產生外溢效應；據稱，喬州的川普支持者們已在網路上散播謠言，指控共和黨兩位即將參選的現任聯邦參議員普度(David Perdue)和凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)，並未積極介入賓州重新計票的程序，因此呼籲川普支持者們抵制投票；甚至還有傳言，支持者們將在投票單寫上川普的名字。

該委員會力求消弭川粉杯葛的情形，蘇拉比恩說：「喬州參院一戰，川普支持者們扮演非常重要的角色。」