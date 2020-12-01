決定參院多數黨！ 喬州參議員第二輪選舉5大重點

現任共和黨聯邦參議員羅夫勒(右圖)，對手是民主黨籍民權領袖沃諾克(左圖)。(美聯社)

大選日過後，全國關注新焦點是喬治亞州兩個參議員席次將於1月5日進入第二回合投票。如果民主黨兩席全拿，兩黨在參院將呈現50票對50票，否則共和黨 則將持續穩坐多數。共和黨籍現任聯邦參議員普度(David Perdue)面對民主黨籍候選人奧薩夫(Jon Ossoff)挑戰，遞補退休參議員空缺的另一位現任共和黨聯邦參議員凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)，對手則是民主黨籍民權領袖兼牧師沃諾克(Raphael Warnock)。

這場選舉的五大重點包括：

民主黨希望投票人數創新高

非裔選民、首投族是民主黨全力爭取對象。喬州 議會非裔黨團指出，今年11月大選日共有500萬喬州選民參加投票，其中包括120萬非裔。非裔選民在這次大選力挺，讓白登得以勝出，曾參選喬州州長的聯邦眾議員史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)被視為幕後功臣。她在2018年成立對抗選民壓迫的「公平抗爭行動」(Fair Fight Action)組織以來，迄今已在喬州推動80萬民眾成為新登記選民。

川普將持續為共和黨選民催票

白登在喬州得票率為49.51%，川普得票率則為49.25%，差距極小的情況下，川普將持續動員基本盤，全力為普度及羅夫勒催票。副總統潘斯上周已赴喬州助選。

政治混亂恐破壞共和黨選情

川普持續以沒有根據的選舉舞弊指控，攻擊同為共和黨的喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，普度及羅夫勒更聯手要求拉芬斯伯格下台，黨內歧見浮上檯面，可能衝擊共和黨員選民與傾向支持共和黨的選民。

兩黨選舉花費可能雙雙破紀錄

AdImpact統計，大選日過後迄今，喬州州內電視競選廣告花費已達4600萬元，在1月5日投票之前已經預先買下的廣告時段開銷，則高達2億1400萬元。

多數選民估計將採通訊投票

喬州選務官員指出，已有76萬2000選民對於1月5日選舉申請缺席投票。