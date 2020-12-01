川普嘲弄「未推翻州務卿」 喬州州長駁：禁干預選舉

喬州州長坎普。(美聯社)

喬治亞州大選結果由白登 勝出，川普 總統30日在推特發文抨擊共和黨籍喬州 州長坎普(Brian Kemp)，稱坎普本可利用州長權限發布緊急命令以推翻共和黨籍州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，坎普辦公室則回應，喬州明文禁止州長干預選舉。另外亞利桑納州和威斯康辛州兩個決戰州30日陸續確認由白登勝選，但川普法律團隊則持續反駁結果。

威斯康辛州在重新計算部分選票後，30日確認白登多出2萬600票並贏得該州選舉；川普揚言提告以撤銷結果，他有五天時間提出，白登團隊則表示，重新計票顯示選舉沒有舞弊。就算川普成功拿下威州的十張選舉人票，也無法阻止白登贏得總統。

同日稍早，亞利桑納州官員也確認白登以1萬457票或0.3個百分點的差距險勝川普，白登是睽違70年第二位拿下亞州的民主黨總統候選人；亞州民主黨州務卿凱特．霍布斯(Katie Hobbs)和共和黨州長杜西(Doug Ducey)均保證選舉公正，隨後簽署確認結果。

面對喬州敗選，川普30日上午在推特點名坎普，並冠上「倒楣的喬治亞州長」稱號，質疑坎普未能以輕鬆運用的緊急命令權，推翻頑強固執州務卿的決策。川普指稱，坎普可以命令選務機觀查驗通訊選票信封的簽名核對，「那將是選舉舞弊的金礦，我們就能輕輕鬆鬆在這州勝選」。

過去幾天來，坎普彷彿成為川普的出氣筒。川普29日接受福斯新聞網專訪時說，非常後悔在2018年的喬州州長選舉當中為坎普背書，坎普對於喬州選舉舞弊猖獗「什麼事也不做」，讓他感到「很丟臉」。

坎普州長辦公室發言人霍爾(Cody Hall)指出，喬治亞州長禁止州長干預選舉，州務卿是依憲法設立、透過選舉產生的公職人員，掌理選舉事務，權限無法被行政命令(executive order)所推翻。

喬州共和黨籍州務卿拉芬斯伯格上月25日曾投書媒體駁斥川普，強調該州選舉的公正性；他在投書中指出，全家人在這次選舉都投票並捐款給川普，「但現在他卻讓我們背黑鍋」。

白登在喬治亞州勝出，打破將近30年來共和黨候選人長期在喬州獲勝的紀錄。坎普之前接受媒體訪問時說，能夠理解川普的氣餒，不過身為州長的他只能依法行事。