11月選出新總統 為何就職要等那麼久？

受到新冠疫情影響，郵寄選票大增，關鍵州成千上萬的郵票選票待統計，造成計票遲緩。(美聯社)

川普總統不願承認在總統大選中敗選，推遲與總統當選人白登辦理交接，大選過後種種發展讓外界對美國政權轉移制度，產生諸多疑問。其中一個長久以來被問到的重點是：為何11月就選出的總統，要等到1月底才宣誓就職？英國 首相當選之後的一、兩天，就能晉見英國女王並籌組新內閣，相較之下，美國選舉產生的總統，則要等10到11周才能就任。

原本美國歷史上的政權轉移設計，過程比現在還更費時，新總統要等到3月4日才就職。1789年間，一場冬季暴風雪讓華盛頓的就職典禮被迫延到4月。長達150年的時間裡，總統就職典禮都是在3月初。

1789年就職典禮延期的主因在於，當時交通工具以馬車為主，冬季路況不佳，天候惡劣，美國創立之初13州的各地選務機關運送選票過程，面臨困難。

美國總統大選 採選舉人團制(Electoral College)，從法律角度來看，並不是選民在11月直接投票 選出總統，而是要透過各州選舉人間接選出總統，各州選舉人依法推舉總統通常是在12月中旬，也就是普選票已經出爐的一個多月之後，今年的日期排在12月14日，憲法規定的日期是「12月第二個周三之後的第一個周一」。

在美國成立之初的時空環境下，13州選務機關搜集選票、計票、確認選舉結果等過程，耗時難免長久。兩個世紀前的美國交通運輸、新聞傳播速度都極為緩慢，新當選的總統需要數周時間籌組執政團隊完全合情合理，因此就職日訂在3月4日。這個日期的挑選也考慮到天氣回暖並趨於穩定之後，較合適在戶外舉行就職典禮。

1841年，哈里遜總統頂著寒冷天氣沒戴帽也沒穿外套，發表將近兩小時的就職演說，緊接著又穿著濕透的衣服參加就職派對，不幸上台一個月就因肺炎而病逝。

國會在1933年修憲，通過將總統就職典禮提前於1月20日舉行。新日期在1937年正式生效，羅斯福連任成功的就職典禮便在1月20日舉行，這項傳統一直沿用至今。

2004年，九一一恐怖襲擊事件調查委員會發表報告指出，2000年大選總統人選陷入難產，經歷長達五周才確認當選人，這個結果讓美國偵測、預防恐怖攻擊的能力因此削弱，後來出現了2001年9月11日的慘痛事件。