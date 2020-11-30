選後首度接受專訪 川普嗆司法部、FBI對調查選舉舞弊沒動作

川普總統29日接受福斯新聞網的電話專訪，不承認敗選，炮火四射。圖為川普總統26日出席白宮記者會。(美聯社)

川普 總統於大選後首度接受媒體專訪，重申選舉存在大規模舞弊情事，並痛罵司法部 和聯邦調查局(FBI )在調查選舉舞弊上如同「戰鬥失蹤人員」，不知去向；川普矢言繼續興訟但也質疑法院體系，懷疑最高法院是否會受理選舉官司，而他對選舉的看法，半年後也不會改變。

川普29日接受「福斯新聞頻道」(Fox News Channel)節目「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)主播瑪莉亞‧巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)電話專訪時表示，他「沒有看到」司法部或FBI對2020年大選舞弊調查有任何動作。

「如果身處FBI或司法部，會想這是一件需要調查的大事，他們在哪裡，我都沒看見。」川普說：「他們就這樣雲淡風輕地飄過，接續下任總統。」

川普尚未向民主黨總統當選人白登認輸，他深信「選舉受到操弄」。

他對司法部及FBI深感不滿，質疑FBI前官員與前局長柯米(James Comey)及前副局長麥凱博(Andrew McCabe)同流合汙，接著牽拖通俄調查說道：「他們對國會說謊、洩密且監控我們的競選團隊。」

川普罵「人」還不夠，話鋒一轉指控多明尼恩投票系統(Dominion Voting Systems)，呼籲FBI調查有問題的投票與計票機。

川普團隊在各搖擺州興訟，盼能翻轉選舉結果，但他29日受訪時坦言，懷疑案件可能無法上達最高法院，訴訟至最高法院是川普法律團隊的目標。

他說，團隊的法律選項可能用盡，但強調興訟時程不會驟然停止。

川普說：「我們有最棒的最高法院擁護者、律師，他們希望將案件送到那裡，但他們說很難。」

法律團隊認為，興訟連連挫敗都是向最高法院邁進的代價，最高法院有保守派與自由派大法官之比為六比三的多數優勢，其中三名保守派法官由川普任命。

對於大選結果，川普指出，「未來六個月都不會改變主意，這裡發生了大規模舞弊」。