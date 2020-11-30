川普控選舉舞弊 AP事實查核打臉

川普支持者堅信這次大選遭到舞弊，川普沒有敗選。圖為賓州的川普支持者25日在抗議計票有弊。(美聯社)

川普 總統29日持續強調總統當選人白登 「偷走大選結果」，指稱成千上萬張選票神奇地變成投給白登，監票員則在大選日遭到非法阻擋。美聯社報導，川普所說的兩個狀況，事實上都沒有發生。

川普接受福斯新聞網訪問時說：「大選是我們勝利。選舉出現腐敗，因為我們贏得的票數遠超過他。」

美聯社事實查核(FACT CHECK)則顯示，大選勝利者是白登。白登拿下306張選舉人票，川普則有232張選舉人票，與2016年大選結果川普擊敗民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓的選舉人票相同，但因為後來兩名選舉人跑票，川普最後實得選舉人票為304票。

川普指控大規模選舉舞弊，已經被不同層級法院法官、州級選務主管甚至國土安全部紛紛打臉。川普陣營在決戰州的選舉訴訟則屢屢遭到駁回，仍在進行中的官司則都沒有提出具體證據。

川普指稱，多明尼恩投票 系統(Dominion Voting Systems)將原本投給他的成千上萬選票改成投給白登，並稱並非出於電腦錯誤而是「絕對的選舉舞弊」。

美聯社事實查核則發現，川普所言與事實不符。國安部旗下網路安全和基礎設施安全局(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)已表示，這次大選是美國史上最安全的一場選舉，毫無任何證據顯示投票系統刪除或搞丟投票紀錄，也沒有更改投票或其他不法情事出現。

川普引述消息來源為「一個美國新聞網」(One America News Network)報導的一篇挺川部落格發文內容，文中聲稱資料來自民調機構「艾迪生研究」(Edison Research)。但「艾迪生研究」總裁羅森(Larry Rosin)強調，公司根本沒有發表所謂的那篇民調報告。

川普聲稱「白登不可能拿到8000萬票」、「白登在許多城市的非裔社區不可能得票超過歐巴馬」。

美聯社事實查核指出，民眾參與今年大選較2008年更為踴躍，投票率創下美國史上將近一個世紀以來的最高，白登拿到8000萬票自然是可能的。