學者：白登挺台 但不會走偏鋒

白登 新政府上台，台灣 朝野關注。中國人民大學國際關係學院教授時殷弘認為，在台灣問題上，白登和川普不會有什麼重大區別，美台外交關係升溫、美國照常軍售台灣都會持續。

不過，也有大陸學者認為白登可能不會再像川普那樣強烈的支持台灣。哥倫比亞大學中國項目聯席主任孫哲說，白登在台灣部分，短期內他會設法維護現狀，會想方設法勸大陸「不離不統」(和而不統，和平但是不要統一，分而不離)，維護兩岸的平衡。他也不會走偏鋒，支持台灣一些獨立的呼籲，他會與台灣有一些官方或半官方的交往，但他應該不會超出大陸的紅線和底線。

但時殷弘表示，白登對台灣的外交支持、為台灣爭取國際空間的狀況都不會改變，繼續軍售台灣以抵禦大陸可能的武力攻台也不會改變。

他說，美國國內主流勢力不管朝野都有相當共識，而且參眾兩院民主黨議員都是一致挺台灣的，即便會加劇中美衝突，也都會支持台灣對抗中國大陸。

而美國實際上已經把防止中國大陸控制台灣、控制南海當成美國至關重要的戰略利益，所以在這兩個問題上美國是不會客氣，不會猶豫的。

白登上台後，美國高官是否仍會訪台，台北醫學大學通識教育中心教授張國城認為，過去民主黨執政時也有部會首長到訪台灣，「所以未來(白登政府)也不是不可能」，但美高官是否繼續到訪台灣主要取決於美國新的領導團隊。

由於美國總統大選 期間，台灣媒體、網民多少對白登家族攻擊，支持川普的現象很明顯，未來政府要有一些適當解釋，同時仍要加強與美國各界的溝通，對白登政府台灣要盡量與其合作。