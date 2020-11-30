中國走「去美化」路線 兩岸供應鏈更緊密

針對白登 上台後，美中台三方經濟走向，學者認為，白登可能降低對中國大陸制裁力道，有望撤除若干出口管制，而大陸會持續走「去美化」路線，將更加依賴台灣 高科技產品、人才、技術等。

中經院第一研究所助研究員王國臣分析，從大趨勢來看，一方面，白登將降低對大陸制裁的力道，但不至於親中，白登對於大陸關稅制裁「可以討論」；另一方面，目前美國 已將300多個大陸企業列入出口管制實體清單，未來白登是否將出口管制撤除，甚至解除華為禁令，都值得持續觀察。

至於大陸對美國政策，王國臣指出，大陸經歷川普總統在任時發動貿易戰等作為後，得到從今往後要「自力更生」的教訓，「你不能期待一個美國總統對大陸是友善的，因為不曉得下一任總統會不會比川普更激烈」，在此趨勢下，大陸會持續走「去美化」路線。

王國臣說，去美化將使得兩岸供貨變得更緊密，大陸更需要台灣的高科技產品、技術、人才等，因此大陸將從台灣進口更多產品等。但，如果有一天大陸半導體產業發展起來，台灣將被替代，這是台灣必須防範的部分。

王國臣還提到，大陸經商成本正在提高，無論是勞力薪資、環保、稅捐稽查都在升高，企業紛紛外移。