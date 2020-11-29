送白登大禮 以色列和沙烏地阿拉伯結盟抗伊朗

以色列 總理內唐亞胡上周末祕密飛往沙烏地阿拉伯，和沙國王儲穆罕默德會談兩國關係正常化，但最終未能達成協議。消息人士指出，居間促成以色列和阿拉伯國家談和的美國 正面臨政權轉移，穆罕默德決定暫緩以阿談判，以此作為和美國總統當選人白登 打好關係的籌碼。

華爾街日報報導，內唐亞胡上周末和穆罕默德會面，美國國務卿龐培歐當時也在沙國，惜三人空手而返。

沙國顧問和美國官員表示，龐培歐原本希望再下一城，撮合沙國和以色列建交，樹立以阿和談里程碑，然而穆罕默德最終自協議縮手，主要原因是美國大選結果。今年極力促成以色列和阿拉伯國家建交的川普總統連任失敗，因此穆罕默德決暫緩，將以沙建交作為送給白登政府的禮物。

另一原因是，沙國國王沙爾曼和兒子穆罕默德對巴勒斯坦建國看法分歧，年老體衰的沙爾曼即使知道王儲和內唐亞胡會談，對於掌控談判卻力有未逮。

白登曾批評沙國的人權問題，包括前年在土耳其遇害的沙國異議記者哈紹吉。沙國顧問指出，待白登上任再來談以沙建交，有助改善白登對沙國印象。

今年8月，阿拉伯聯合大公國和以色列簽訂別稱「亞伯拉罕協定」的和平協議，巴林9月也宣布和以色列關係正常化，沙烏地阿拉伯有望成為繼埃及、約旦、阿國和巴林之後，第五個和以國建交的國家。以色列和阿拉伯國家的結盟，也有助雙方對抗共同的敵人伊朗。