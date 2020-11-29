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控以色列策畫暗殺「核計畫之父」 伊朗最高領袖揚言反擊

編譯莊蕙嘉／綜合28日電
德黑蘭民眾28日在街頭焚燒川普總統的畫像，表達對伊朗「核計畫之父」法克里薩德遇襲身亡的憤怒。(Getty Images)
德黑蘭民眾28日在街頭焚燒川普總統的畫像，表達對伊朗「核計畫之父」法克里薩德遇襲身亡的憤怒。(Getty Images)

伊朗「核計畫之父」法克里薩德(Mohsen Fakhrizadeh)遇襲身亡，伊朗最高領袖哈米尼揚言堅定反擊懲罰凶手，總統羅哈尼則直指攻擊乃以色列所為，背後則是美國指使，目的在製造混亂與陷阱，逼伊朗出手，他不會上當，宣稱將在適當時機反擊。聯合國則呼籲各方克制，避免可能導致區域緊張升高的任何舉措。

伊朗外長查瑞夫說，這起暗殺「強烈暗示以色列涉案」。美國中情局前局長布瑞南警告，此案可能導致中東地區更嚴重的對立或衝突。紐約時報報導，一名美國官員和兩名情報官員證實，這起攻擊是以色列所為，但未說明細節。

羅哈尼28日發表電視演說，稱此案是美國設下的陷阱，「全球傲慢者的邪惡之手，利用猶太復國政權行凶。但是伊朗更聰明，不會落入猶太復國者設下的陷阱。」

他說：「他們想製造混亂，但我們已經看穿他們的手腳，他們不會得逞。這起野蠻的暗殺行動顯示，我們的敵人這幾周來壓力沉重，他們的勢力減弱，全球局勢正在改變。」

伊朗當局向來用「全球傲慢者」指稱美國。對伊朗極度鷹派的川普總統2018年退出伊朗核協議，並重啟制裁。

羅哈尼表示：「伊朗的敵人最好明白，伊朗人民更勇敢，不會對這起罪案默不作聲。在適當的時機，他們會對此罪案作出回應。」

羅哈尼發表演說後不久，哈米尼在官網發表簡短聲明，呼籲伊朗全國對此採取行動，堅定懲罰罪犯和相關人等。

伊朗媒體對如何回應亦看法分歧，極端保守的世界報標題「以眼還眼：猶太復國者等著瞧」，改革派報紙「國家抱負」標題則為「緊繃的陷阱」，呼應羅哈尼的談話。

法克里薩德乘坐的轎車27日在伊朗首都德黑蘭東部村莊阿布薩遇襲，一輛載有炸藥的舊卡車在轎車經過時突然爆炸，之後出現至少五名槍手掃射轎車，和保鑣交火。重傷的法克里薩德送醫不治，案發現場血跡斑斑，轎車滿是彈孔。除了他，過去十年另有至少五名伊朗核科學家在國內遇襲，導致四死一傷。

聯合國發言人28日說：「我們呼籲克制，必須避免可能會導致那個地區緊張升高的任何舉措；我們譴責任何暗殺或法外處決。」

伊朗「核計畫之父」法克里薩德遇襲身亡，伊朗民眾28日走上德黑蘭街頭悼念。(路透)
伊朗「核計畫之父」法克里薩德遇襲身亡，伊朗民眾28日走上德黑蘭街頭悼念。(路透)

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