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航母部署波灣 美海軍：與任何明確威脅無關

編譯中心╱綜合28日電
在法克里薩德遇刺前幾天，美國航空母艦尼米茲號部署到波灣。(美聯社)
在法克里薩德遇刺前幾天，美國航空母艦尼米茲號部署到波灣。(美聯社)

美國航空母艦尼米茲號(USS Nimitz)本周部署到波斯灣，時間在伊朗首要核子科學家法克里薩德遇刺之前數天，不過美國海軍28日表示，尼米茲號部署作業與任何明確的威脅無關。

中央社報導，駐紮巴林的美國第五艦隊發言人雷巴里奇(Rebecca Rebarich)中校發表電郵聲明說：「尼米茲號航艦打擊群再次部署到波斯灣，並不是因為出現了任何明確的威脅。」

雷巴里奇說，此次部署與美國減少在伊拉克和阿富汗駐軍有關；「這項行動確保我們有足夠的可用軍力以因應任何威脅，並嚇阻任何敵人在美方兵力減削期間採取對美軍不利的行動」。

CNN援引美國國防官員的話稱，美國沒有針對這一事件的增兵計畫，但尼米茲號與其他軍艦一起返回波斯灣，為美國軍隊提供戰鬥支持和空中掩護。CNN報導稱，美國軍方的觀點是，除非伊朗對美國進行直接挑舋，否則美國沒有理由發動襲擊。

一名軍方官員告訴CNN，目前美國最不需要的事情就是與伊朗發生衝突。美國目前在波灣只有5萬多名士兵，不足以對伊朗實施持續的軍事打擊。

以色列N12電視新聞台報導，在伊朗因法克里薩德遇害而揚言報復後，以國駐世界各國大使館28日都進入了高度警戒狀態。以色列外交部發言人表示，該部不談論與駐外人員相關的安全問題。

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