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川普要求威州重新計票 結果出爐…白登贏更多

美伊各有棘手政治問題 白登想重入伊朗核協定 不容易

編譯潘勛／綜合27日電

總統當選人白登雖保證，只要伊朗也願意遵守，他就任後很快會重新加入2015年國際與伊朗制定的核子協定，但因華府及德黑蘭當局都有國內棘手政治問題，白登只怕說來容易做來難；另一方面，隨著川普總統任期進入最後幾周，伊拉克愈來愈感不安，生怕美國與伊朗在其國土上爆發軍事衝突。

「華盛頓郵報」27日報導，川普即便成為跛鴨總統，卻快速動手，加強美國對伊朗的制裁，另販賣先進武器給伊朗在中東地區的敵國，這些政策叫白登上任後很難迅速扭轉。川普上周甚至諮詢過謀士，想對伊朗發動軍事攻擊，但謀士們認為一旦動手，戰爭規模可能很快擴大，才讓川普似乎打消這個念頭。

而在伊朗，總統羅哈尼(Hassan Rouhani)2021年6月要尋求連任，遭逢保守派的強烈挑戰，所以按理他會漫天喊價，包括要求美國立即解除川普政府施加的懲罰性制裁，另要求幾十億元的損失賠償金，才願重返核子協定。

白登不太可能滿足羅哈尼的要求，尤其碰到國會強烈反對，更是如此。

同一時間，伊拉克總理卡迪米(Mustafa Al-Kadhimi)面臨美國官員給的壓力，要求他加緊努力，掃蕩伊拉克境內伊朗撐腰的民兵。「紐約時報」報導，那些民兵過去一年頻頻動用火箭鎖定美方使用的外交及軍事設施，而川普已向謀士群放話，假如任何美國人死於與伊朗有關的攻擊行動，他會發動毀滅式的反擊。

隨著緊張態勢升高，外界擔憂美國或伊朗任一方的挑釁行動，都可能擦槍走火，引爆意料之外的戰爭。

伊拉克專家、「世紀基金會」(Century Foundation)學人吉雅德(Sajad Jiyad)認為，伊拉克治國菁英現只能閉上眼睛，求神拜佛，希望這兩個月趕快過去。

伊朗 美國 川普

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