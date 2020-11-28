被暗殺的伊朗核武專家如「隱形人」 遭聯合國、美國制裁

伊朗核子科學家法克里薩德在德黑蘭郊外遇刺身亡，伊朗當局在現場調查。(美聯社)

遇襲死亡的法克里薩德生於1958年，深居簡出，幾不出國，對外儼然是個「隱形人」，但卻是領導伊朗 AMAD計畫的頂尖科學家；以色列和西方國家一直指AMAD計畫是研製核武器，但德黑蘭堅稱其核計畫是和平的，該計畫雖於2003年中止，不過以色列及美國 指責伊朗試圖秘密恢復。

伊朗將法克里薩德描述為大學物理教授，外界一直很少人知道他的廬山真面目，伊朗流亡反對派團體「伊朗國家抵抗委員會」(NCRI)2011年5月發布了一張聲稱為法克里薩德的照片，他留著深色頭髮和鬍鬚，但照片真偽無法確證。

聯合國 國際原子能機構(IAEA)曾表示，伊朗在2003年底前開展了研發核爆炸裝置有關的活動，包括引爆一枚內爆式核彈；之後在2005年至2009年之間，透過電腦模擬作核爆試驗。

由於法克里薩德領導AMAD計畫，分別遭聯合國安理會及美國制裁；美國的制裁名單中，將他列為伊朗「國防創新與研究組織」的負責人，研究和開發核武器和核武器運載系統。

IAEA長期以來一直希望與法克里薩德會面，作為調查伊朗是否非法研製核武器的一部分，但伊朗大力否認，直至幾年前才承認有法克里薩德這號人物存在，但強調他未參與核計畫。

NCRI表示，法克里薩德1958年出生於什葉派穆斯林聖城庫姆(Qom)，是國防部副部長兼革命衛隊准將，擁有核工程博士學位，並在伊朗伊瑪目侯賽因大學(University of Imam Hussein)任教；他曾在伊朗最高領導人哈米尼出席的會議上現身，照片中革命衛隊中就見到他的身影。