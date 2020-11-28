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中東緊張升高！核武專家遭暗殺 伊朗控以色列幕後策畫 揚言報復

編譯盧炯燊／綜合27日電
伊朗核子科學家法克里薩德在德黑蘭郊外遭遇伏擊，在槍戰中身亡，現場血跡斑斑。(美聯社)
伊朗核子科學家法克里薩德在德黑蘭郊外遭遇伏擊，在槍戰中身亡，現場血跡斑斑。(美聯社)

伊朗國防部證實，國防部研究和創新機構負責人、被視為伊朗頂尖核科學家法克里薩德(Mohsen Fakhrizadeh）27日在路上遇襲，經搶救無效身亡；伊朗指責是以色列所為，並揚言報復，讓中東緊張態勢進一步升高。

目前有關襲擊行動的細節仍未透露，但消息指襲擊地點是在首都德黑蘭以東一個名為阿布薩德(Absard)的村莊，這是伊朗科學菁英隱居之處。伊朗國家電視台表示，一輛載有炸藥的舊卡車在法克里薩德的轎車經過時突然爆炸；之後，至少五名槍手現身向轎車掃射。

根據傳出的照片及視頻顯示，轎車的擋風玻璃上有彈孔，路上血跡跡斑，死傷者中還有法克里薩德的保鏢。

襲擊事件發生後，伊朗外長查瑞夫(Mohammad Javad Zarif)發表聲明，指恐怖分子謀殺了一名卓越的伊朗科學家，並暗示伊朗最大的敵人以色列可能參與這次暗殺行動。伊朗最高領導人哈米尼的軍事顧問德漢(Hossein Dehghan)也誓言要打擊殺害法克里薩德的兇手。

阿布薩德周圍地區位於伊朗最高的達瑪萬德山(Mount Damavand)附近，周圍遍布度假別墅供伊朗的菁英科學家居住，由於新冠疫情而拒絕外界進入，道路罕見人跡，但卻為襲擊者提供了機會。

法克里薩德負責領導伊朗AMAD計畫，以色列一直稱這項計畫是研究製造核武器。

以色列總理內唐亞胡辦公室仍未對事件置評，但多年來以色列一直被指在十年前殺死多名伊朗核科學家，內唐亞胡在公開場合甚至要公眾時刻記住法克里薩德「這個名字」。

在法克里薩德死亡消息傳出後，以色列「國土報」記者梅爾曼(Yossi Melman)發出一條推文，指「法克里薩德被暗殺了，他是伊朗秘密軍事項目的負責人，多年來一直遭(以色列情報機關)摩薩德(Mossad)通緝，無論是心理層面還是工作層面，他的死亡對伊朗來說都是重大打擊。」

川普總統隨即轉發這條推文，但五角大廈拒絕就事件置評。

美國新聞網站Axios25日引述以色列高級官員消息，以色列國防軍最近數周接獲指示，要做好川普離任前可能對伊朗動武的準備。又表示目前雖未收到川普會下令打擊伊朗的情報，但強調白登1月20日宣誓就任總統前，是一個敏感時期。

在法克里薩德遇襲身亡後，以色列國防軍已為伊朗可能的報復做準備，包括伊朗的直接報復，又或通過在敘利亞、加薩地帶及黎巴嫩的代理人展開報復行動。

伊朗核子科學家法克里薩德。(路透)
伊朗核子科學家法克里薩德。(路透)

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