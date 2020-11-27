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紐約州宗教限聚令 最高法院喊停 葛謨稱裁決有政治意味

記者和釗宇、編譯郭宣含／綜合26日電
聯邦最高法院25日晚以5票對4票做出裁決，禁止紐約州在疫期實施限制宗教活動人數的限聚令，此舉首度彰顯保守派大法官的實力與最高法院轉變。(Getty Images)
聯邦最高法院25日晚以5票對4票做出裁決，禁止紐約州在疫期實施限制宗教活動人數的限聚令，此舉首度彰顯保守派大法官的實力與最高法院轉變。(Getty Images)

聯邦最高法院25日晚以5票對4票做出裁決，暫時中止紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)以對抗新冠肺炎為由，限制宗教活動人數的限聚令，認為該命令侵害憲法第一修正案保護的宗教活動自由權利，此舉首度彰顯保守派大法官的實力與最高法院轉變；對此葛謨表示，這一裁決已沒有意義，因為目前宗教限聚令已解除，他稱這一裁決帶有政治意味，是在宣示新一屆最高法院的政治態度。

根據紐約州府的防疫令，被畫為防疫「紅區」和「橙區」的社區，宗教活動人數上限各不得超過10人和25人；此前布魯克林波羅園等地疫情反彈嚴重，被畫入「紅區」，羅馬天主教會布魯克林教區因不滿州府宗教限聚令而將向法庭申請禁止令，指責該命令侵犯宗教自由，無視教會防疫所做的努力且未引起感染事件的事實，啟動的防疫規定對宗教團體具有針對性。

最高法院25日裁定同意原告請求，暫停葛謨的宗教限聚令；在一份未簽署的意見書中，多數大法官表示，葛謨的防疫限制違反憲法第一修正案對人民宗教自由的保障，「即便是在疫情期間，憲法也不應被擱置一旁而忘記。」首席大法官羅伯茲(John Roberts)與其他三名自由派大法官持異議，該禁令是大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)加入後首度表決的重要案件。

羅伯茲表示，最高法院此舉根本沒必要，目前適用宗教場所已無固定限制；其他法官均各別表達意見，巴瑞特則無。

對於這一裁決，葛謨表示沒有意義，因為先前受到宗教活動限制的布魯克林和皇后區部分社區的疫情已好轉，限聚令於上周已解除。

他進而暗示，鑒於這是保守派新科大法官巴瑞特首次參與裁決，這一裁決「對最高法院來說更像是一個表達其哲學和政治態度的好機會」，「最高法院為何要對一個已無效的禁令作出裁決？我認為這是因為他們想表現出現在的最高法院已和以前不同，這才是他們希望達到的目的；我們都知道川普提名了哪些大法官，以及這些法官的政治傾向如何。」

目前該案將發回下級聯邦法院重審後作出判決，葛謨認為，最高法院的裁決不應影響其他防疫區的限聚令。

聯邦最高法院25日晚以5票對4票做出裁決，禁止紐約州在疫期實施限制宗教活動人數的...
聯邦最高法院25日晚以5票對4票做出裁決，禁止紐約州在疫期實施限制宗教活動人數的限聚令。大法官巴瑞特上任後首度扮演關鍵票。(路透)
聯邦最高法院25日晚以5票對4票做出裁決，禁止紐約州在疫期實施限制宗教活動人數的...
聯邦最高法院25日晚以5票對4票做出裁決，禁止紐約州在疫期實施限制宗教活動人數的限聚令，此舉首度彰顯保守派大法官的實力與最高法院轉變。首席大法官羅伯茲與其他三名自由派大法官持異議。(美聯社)

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