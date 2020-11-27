民主黨籍非裔眾議員克萊本 建議白登內閣增非裔成員

民主黨籍非裔聯邦眾議員克萊本認為目前任命的內閣成員中，仍缺乏非裔人士。(歐新社)

民主黨籍非裔 聯邦眾議員克萊本(James Clyburn，南卡羅來納州 )25日向新聞網站「國會山莊報」(The Hills)透露，民主黨總統當選人白登 目前任命的內閣成員中，仍缺乏非裔人士。

儘管白登已指派歐巴馬時期的白宮要員、托馬斯─格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)擔任駐聯合國大使，但克萊本表示這還不夠：「據我所知，對非裔人選的考量是公平的，但內閣只有一位非裔女性成員，我希望能看到更多進展，不過目前看來並不好。」

克萊本是白登競選期間的重要盟友之一，他在南卡州深耕多時，並協助白登在黨內初選時延攬南卡羅來納州的非裔選民，成功為白登逆轉初選的劣勢；在白登尚未提名賀錦麗做為副手前，克萊本透過網路媒體Axios向白登呼籲，應尋求非裔女性擔任副手。

此外，克萊本也為白登內閣提出幾名建議的人選，例如他推薦佛羅里達州傑克森維爾(Jacksonville)市長布朗(Alvin Brown)，擔任聯邦住房暨都市發展部(The Department of Housing and Urban Development)部長；至於司法部長則可考慮加州檢察長貝塞拉(Xavier Becerra)、聯邦參議員瓊斯(Doug Jones，阿拉巴馬州)及司法部前代理部長莎莉‧葉慈(Sally Q. Yates)。

根據白登交接團隊一名官員指出，「內閣成員的多元化將會在我們完成提名和指派時，完整地呈現。」