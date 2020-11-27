我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診近7000萬例 德州逾120萬例

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

民主黨籍非裔眾議員克萊本 建議白登內閣增非裔成員

編譯林梅婕／綜合26日電
民主黨籍非裔聯邦眾議員克萊本認為目前任命的內閣成員中，仍缺乏非裔人士。(歐新社)
民主黨籍非裔聯邦眾議員克萊本認為目前任命的內閣成員中，仍缺乏非裔人士。(歐新社)

民主黨籍非裔聯邦眾議員克萊本(James Clyburn，南卡羅來納州)25日向新聞網站「國會山莊報」(The Hills)透露，民主黨總統當選人白登目前任命的內閣成員中，仍缺乏非裔人士。

儘管白登已指派歐巴馬時期的白宮要員、托馬斯─格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)擔任駐聯合國大使，但克萊本表示這還不夠：「據我所知，對非裔人選的考量是公平的，但內閣只有一位非裔女性成員，我希望能看到更多進展，不過目前看來並不好。」

克萊本是白登競選期間的重要盟友之一，他在南卡州深耕多時，並協助白登在黨內初選時延攬南卡羅來納州的非裔選民，成功為白登逆轉初選的劣勢；在白登尚未提名賀錦麗做為副手前，克萊本透過網路媒體Axios向白登呼籲，應尋求非裔女性擔任副手。

此外，克萊本也為白登內閣提出幾名建議的人選，例如他推薦佛羅里達州傑克森維爾(Jacksonville)市長布朗(Alvin Brown)，擔任聯邦住房暨都市發展部(The Department of Housing and Urban Development)部長；至於司法部長則可考慮加州檢察長貝塞拉(Xavier Becerra)、聯邦參議員瓊斯(Doug Jones，阿拉巴馬州)及司法部前代理部長莎莉‧葉慈(Sally Q. Yates)。

根據白登交接團隊一名官員指出，「內閣成員的多元化將會在我們完成提名和指派時，完整地呈現。」

白登 非裔 南卡羅來納州

上一則

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

下一則

想贏喬州 爭取連任共和黨籍參議員難切割川粉

延伸閱讀

挺蘇內閣繼續衝 蔡英文：沒改組規畫

挺蘇內閣繼續衝 蔡英文：沒改組規畫
國防部長佛洛諾伊呼聲高 司法部長葉慈是首選

國防部長佛洛諾伊呼聲高 司法部長葉慈是首選
男子寄2300張聖誕卡 向學區致謝

男子寄2300張聖誕卡 向學區致謝
i台灣窗口講座 12.2舉行

i台灣窗口講座 12.2舉行

熱門新聞

川普的私人律師朱利安尼19日在記者會上，因流汗致使妝容出糗，被川普責怪。(Getty Images)

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

2020-11-23 23:07

1張圖看疫情：全球確診近7000萬例 德州逾120萬例

2020-11-27 03:00
媒體報導，川普總統將在卸任前發布行政命令，取消出生公民權，但勢必面對法律挑戰。圖為國務卿龐培歐(台上左)上月22日在國務院主持移民入籍。(美聯社)

廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

2020-11-21 18:28
郭文貴（右）與巴農（左）。取自郭文貴推特

紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論

2020-11-20 10:52
川普推特發文表示，他鼓勵GSA開始進行協議的工作，絕口不提「政權交接」，也沒有承認敗選。(圖截自推特)

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

2020-11-23 21:50
白登競選團隊多名幕僚透露，歐巴馬團隊來卡位收割，某些幕僚為此憤憤不平。(美聯社)

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

2020-11-24 11:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘
51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼
周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入

周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入