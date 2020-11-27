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4年級8年級數學閱讀會考 延至2022年舉行

編譯盧炯燊╱綜合26日電
新冠疫情衝擊嚴重，影響小學生重大的4年級及8年級學生閱讀及數學考試，已決定延至2022年。圖為德州路易斯市的小學生20日在用塑膠板隔離的教室中上課。(路透)
新冠疫情衝擊嚴重，影響小學生重大的4年級及8年級學生閱讀及數學考試，已決定延至2022年。圖為德州路易斯市的小學生20日在用塑膠板隔離的教室中上課。(路透)

美國國家教育統計中心(National Center for Education Statistics，NCES)25日宣布，由於新冠疫情關係，原定明年舉行的全國四年級及八年級學生閱讀及數學考試，延至2022年。

NCES表示，兩年一次，為四年級及八年級學生而設的「全國教育進展評估」(National Assessment of Educational Progress)考試，原定明年初舉行，但廣泛認為，由於疫情關係，不少學校採用遙距方式授課，同時在疫情下的考試，是否能取得真正的成績結果令人有所懷疑。

為此NCES專員伍德沃思(James Woodworth)25日發聲明表示，如果要在2021年舉行考試，除了要額外花費數千萬元外，也可能得不到必要的數據，無法確實反映各州及全國學生的真正學術成績。為此，他們根據法律寧可延後舉行考試。

「全國評估管理局」負責人也認為，在2022年才考試，更有可能在新冠疫情後，提供更有價值及有用的學生成績數據。這些數據是用以制定政策，研究和資源分配。

無黨派的州立首席學校教育官理事會，也支持NAEP延後舉行考試的決定。俄州教育局發言人米尼克(Mandy Minick)表示，鑑於學校面對新冠疫情的嚴重影響，延後考試的做法完全可以理解。

伍德沃思認為，儘管全國的考試推遲舉行，但各州舉行的年度考試結果仍可舉行，有助減少影響。州考試通常由學校自己的員工及設施來做，因此受疫情影響較為有限。

各州的學生考試是由聯邦強制性執行，但今春舉行的考試，由於新冠疫情獲聯邦豁免一次，川普政府早已表示，不要期望明春舉行的州考試再獲豁免，不過白登政府上台後或許再停一次。

但「全國評估管理局」前主席芬恩(Chester Finn)認為，若各州明春仍取消州考試，可能會造成多年的數據缺口，對於日後的決策及資源分配存有問題。

疫情 教育局 美國

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