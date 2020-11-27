軍方配送疫苗？川普詮釋過頭了

新冠疫苗即將在全美接種，其中軍方在分配運送疫苗中扮演不為外界知道的重要角色。圖為北達科他國民兵17日在俾斯麥市，協助民眾檢測新冠病毒。(美聯社)

當川普 總統說起計畫如何為數千萬美國人民配送新冠疫苗 ，好讓民眾盡快恢復正常生活時，經常把達成使命需要「倚重軍方」掛在嘴邊。川普的發言容易讓外界以為軍方將負責疫苗包裝、運輸甚至安排施打等工作，讓疫苗從生產藥廠順利運抵診所。然而，軍方在實際情況裡則大多扮演幕後角色，參與範圍也相對有限。

若有藥廠缺乏從事藥品實驗的空間，國防部曾提供行動拖車並解決證照問題，讓藥廠有設立於停車場的活動式實驗室可用。當藥廠需要的某種塑料或玻璃發生供應短缺時，軍方則透過韓戰時期通過的國防生產法(Defense Production Act)，代為向製造廠要求優先生產。某個地區遭受颶風侵襲時，軍方運輸部隊可以立即出動救災。

紐約時報報導，但新冠疫苗問世之後的配送任務，主要將由藥廠或私人運輸公司負責，而不是黑鷹直升機(Black Hawk)把疫苗送到各地社區藥局 ，軍隊將不會協助民眾接受疫苗施打。

疫苗研發計畫「神速行動」(Operation Warp Speed)發言人曼戈(Paul Mango)指出：「聯邦政府任何人員接觸到疫苗，是非常不可能出現的狀況，不管是把疫苗裝上卡車，從卡車卸下，運送乾冰，或趕在比一般民眾之前施打疫苗都一樣。」

不過，曼戈指出，每個可以想到的配送環節細節，則可能透過政府發包取得，例如針頭、注射筒、消毒棉花、繃帶、乾冰等。

紐時指出，雖然各州州長可能出動國民兵協助疫苗計畫，但軍方則不太可能直接負責疫苗配送，部隊更不可能處理疫苗施打的安排，實際狀況與川普所說的截然不同；規模龐大且任務艱巨的疫苗配送，絕大部分仍將由藥廠自行承擔，設法將疫苗從藥廠出貨點安全送抵各地藥局及醫院、診所。