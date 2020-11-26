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傳奇球王馬拉度納60歲辭世 阿根廷全國哀悼三天

編譯盧炯燊／綜合25日電
阿根廷足球傳奇馬拉度納25日驚傳因心臟病發過世，享壽60歲。1986年在墨西哥舉行的世足八強賽中，馬拉度納包辦全隊破網的兩球，助阿根廷2比1力克英格蘭隊。圖為馬拉度納率阿根廷隊當年再以三比二，力克西德隊奪得世界杯冠軍，被同伴舉起。 (美聯社)
阿根廷足球傳奇馬拉度納25日驚傳因心臟病發過世，享壽60歲。1986年在墨西哥舉行的世足八強賽中，馬拉度納包辦全隊破網的兩球，助阿根廷2比1力克英格蘭隊。圖為馬拉度納率阿根廷隊當年再以三比二，力克西德隊奪得世界杯冠軍，被同伴舉起。 (美聯社)

阿根廷一代球王、現任阿根廷足球俱樂部甘拿斯亞(Club de Gimnasia y Esgrima La Plata)主帥的馬拉度納(Diego Maradona)25日在家中因心臟病發逝世，終年60歲。

馬拉度納10月30日剛度過60歲生日後，因腦部出血，被送至阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一家醫院接受腦部手術，以移除頭顱內的血凝塊，11月12日完成手術後一直在家中休養。

阿根廷一代球王馬拉度納25日因心臟病發的消息傳出後，阿根廷和那不勒斯大批球迷湧到...
阿根廷一代球王馬拉度納25日因心臟病發的消息傳出後，阿根廷和那不勒斯大批球迷湧到街頭，向他們的英雄致敬。(美聯社)

最後一句話：我感覺不適

阿根廷傳媒指出，馬拉度納在家中休養期間，一直有醫護人員陪護觀察。據報導，他25日早上起床吃早餐時面色蒼白，又表示感覺冷，留下最後一句說話：「我感覺不適。」之後就回到睡房中睡覺，並在睡夢中因心臟病發離世，遺下五名子女。馬拉度納曾有酗酒和吸毒習慣，身體一直存在健康問題。

據報導，他心臟病發時，有大量救護人員到來急救，但最終返魂乏術。

阿根廷一代球王馬拉度納25日因心臟病發的消息傳出後，阿根廷和那不勒斯大批球迷湧到...
阿根廷一代球王馬拉度納25日因心臟病發的消息傳出後，阿根廷和那不勒斯大批球迷湧到街頭，向他們的英雄致敬。(路透)

阿根廷總統：您是最偉大的

對於馬拉度納的逝世，阿根廷及國際足球壇均表沉痛哀掉，阿根廷足總透過主席塔皮亞(Claudio Tapia)發出聲明，形容他永遠活在球迷心中，總統費爾南德斯(Alberto Fernandez)宣布全國哀悼三天，表示「您帶我們到達了世界之巔，使我們無比快樂。您是最偉大的」。

他的死訊傳出後，阿根廷和那不勒斯大批球迷湧到街頭，向他們的英雄致敬。

歐足聯主席塞弗林(Aleksander Ceferin)也宣布，本周所有歐洲比賽舉行前，將默哀一分鐘紀念馬拉度納。

1986年在墨西哥舉行的世足八強賽中，馬拉度納(左)包辦全隊破網的兩球助阿根廷2...
1986年在墨西哥舉行的世足八強賽中，馬拉度納(左)包辦全隊破網的兩球助阿根廷2比1力克英格蘭隊。馬拉度納在此場比賽中進的第一球，即傳說中的「上帝之手」。(美聯社)

1986年世界杯 成全國英雄

馬拉度納足球生涯的最高峰，是1986年帶領阿根廷贏得世界杯冠軍，成為激勵國家的家喻戶曉的名字。主要原因是，阿根延1982年就福克蘭群島主權問題與英國開戰而慘敗。1986年阿根廷與英格蘭爭奪世界杯冠軍，全國上下都希望在球場打敗英格蘭一吐烏氣，最終憑馬拉度納的「上帝之手」奪冠。

退役後，由於酗酒及吸毒，馬拉度納曾多次入院，心臟及肺部都出現過病症，今年新冠疫情在阿根廷爆發後，他一直深居簡出，與家人也幾乎不見面，令他感到孤獨。

阿根廷一代球王馬拉度納25日因心臟病發逝世。圖為他2008年在電影節上秀球技。(...
阿根廷一代球王馬拉度納25日因心臟病發逝世。圖為他2008年在電影節上秀球技。(路透)

出身貧民窟  10歲展現天分

早前身邊一名保鏢因為確診感染，他自我隔離了一段時間。據悉他過生日時，唯一的願望是戰勝疫情。

馬拉度納出身貧民窟，10歲開始接觸足球，1981年轉會博卡青年(Boca Juniors)正式闖入職業足球圈，之後為巴塞羅那和那波爾(Napol)等歐洲俱樂部效力，並贏得兩個義大利甲組冠軍。儘管他在球場上的表現非常亮麗，但也面對著眾多的惡魔，與那不勒斯黑手黨接觸及有毒癮，在1991年沒有通過藥物測試，並被禁賽15個月。

馬拉度納的逝世，全球足球圈均大表沉痛哀悼及對他的敬意。

阿根廷足球傳奇馬拉度納(右)和巴西「球王」比利（Pele）於1987年在羅馬米蘭...
阿根廷足球傳奇馬拉度納(右)和巴西「球王」比利（Pele）於1987年在羅馬米蘭拿著「體育奧斯卡」獎杯合影。(美聯社)

球王比利：世界失去一個傳奇

另一名球王比利(Pelé)在推特上寫道，「我失去了一個好朋友，世界也失去了一個傳奇，我希望有一天將在天堂一起踢足球。」

阿根廷足球明星梅西(Lionel Messi)、法國球星姆巴佩(Kylian Mbappe)等也發文向他悼念致意。

教宗方濟各也說，想到最近數年曾經與他相遇，知道他的健康情況，也多次為祈禱。

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