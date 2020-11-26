競選顧問染疫 川普臨時取消賓州行

川普總統私人律師朱利安尼(左)25日在賓州蓋茨堡舉行指控選舉舞弊聽證會，會中川普打電話向朱利安尼表達支持，稱「我們贏了這場舉舉，選舉結果可望成功翻轉」。(Getty Images)

川普 總統原訂25日前往賓州 蓋茨堡(Gettysburg)，與私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)共同舉行指控選舉舞弊聽證會，但因競選顧問艾普斯汀(Boris Epshteyn)接受新冠病毒檢測 結果呈現陽性，讓川普行程臨時取消，改為打電話向朱利安尼表達支持。

川普在電話中說：「我們贏了這場舉舉，選舉結果可望成功翻轉。」他說，只需要幾位「願意好好聆聽」的法官，選舉訴訟就能成功。川普競選團隊法律顧問珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)拿著手機，對著聽證會會場的麥克風播放川普談話。

有線電視新聞網(CNN)報導，兩名知情人士透露，川普原本打算與朱利安尼、賓州共和黨議員在蓋茨堡舉行指控選舉舞弊的聽證會，但艾普斯汀25日早晨證實確診，等於朱利安尼一周之內已連續與兩個確診案例有過近距離接觸，使得行程被迫取消。

朱利安尼19日與另外幾名川普陣營律師在華府舉行指控選舉舞弊記者會，他的34歲兒子安德魯(Andrew Giuliani)也到場，但隔天發表推文表示病毒檢測呈現陽性。朱利安尼則對媒體表示，會在華府地區飯店自我隔離。

艾普斯汀25日在推特發文寫道，病毒檢測結果呈現陽性，但只出現輕微症狀。

報導指出，消息人士透露，川普過去幾天對幕僚表示，非常希望參加朱利安尼25日晚間在蓋茨堡的聽證會，指示助理安排行程。但這趟行程並未列入白宮24日晚間公布的總統每日行程，若成行將是大選日後川普第一次離開華府地區。

對於川普競選團隊的大規模選舉舞弊指控，賓州州府官員與地方選務官員一再強調，舞弊說詞純屬空穴來風，毫無證據，川普律師團的提告要求停止確認選舉結果，在聯邦法院及賓州高等法院陸續被打回票，賓州24日正式確認白登勝利的選舉結果；白登在全國各州累計的普選票，超過川普600多萬票。

川普選舉團隊日前表示，接下來在亞利桑納州、密西根州都將舉行類似的指控選舉舞弊聽證會；有線電視新聞網報導，川普考慮出席下周在密西根州舉行的聽證會。