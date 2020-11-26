喬州州務卿：我們全家都投給他 川普卻讓我們背黑鍋

喬治亞州共和黨籍州務卿拉芬斯伯格投書今日美國報指出，他全家人在此次總統選舉都投票並捐款支持川普，「但現在他卻讓我們背黑鍋」。(美聯社)

喬治亞州是今年總統大選川普 總統指稱有嚴重弊端的關鍵州，該州共和黨籍州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)25日投書今日美國報(USA Today)駁斥川普，強調該州選舉的公正性；他在投書中指出，全家人在這次選舉都投票 並捐款給川普，「但現在他卻讓我們背黑鍋」。

長久以來身為「紅州」的喬治亞州，這次總統大選由民主黨候選人白登勝出，取得16張選舉人票。

拉芬斯伯格在投書中指出，過去幾周喬州 選民非常不好受，因為全國與全世界都關注喬州選情，喬州開票結果牽涉未來四年國家如何發展。

川普選舉團隊自大選日過後力求在喬州翻盤，拉芬斯伯格日前接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，共和黨國會領袖葛理漢(Lindsey Graham)兩度打電話施壓，要求他以州務卿身分裁定選民合法投下的缺席選票作廢，讓川普在喬州翻盤；葛理漢則對媒體說，拉芬斯伯格說詞荒唐。

拉芬斯伯格寫道，上任兩年來不斷努力確保喬州選舉公正，並與喬州調查局合作增強缺席投票簽名核對，立法禁止收集選票(ballot harvesting)，並推出近20年來的首次投票系統更新，提供投票列印存根供選民存查。

他指出，不管從任何角度看，喬州都完成了一場非常成功、運作順利的選舉，排除萬難解決投票所大排長龍問題，「這是值得喬治亞民眾慶祝的成果，不管他們支持的總統候選人是輸是贏。如果有人想知道我支持的候選人如何，我投票的對象輸了，我們全家人都投給他，捐款給他，但現在他卻讓我們背黑鍋」。

拉芬斯伯格表示，幸好有投票列印存根的新制度，喬治亞州得以展開州內首次以人工方式全州驗票，在選情緊繃的情況下，稍有閃失都將讓選舉可信度蕩然無存。

他指出：「長久以來在這套選舉制度受益的那群人，如今企圖從根基徹底將它摧毀。」

拉芬斯伯格在投書中寫道，遭逢動盪時刻，政治體制公正性最容易受到威脅，政治人物操守正直則是最重要的，「我的許多共和黨同僚都是正直的男性與女性，如今他們每天都持續為自由、公平以及可信賴的選舉而奮鬥著。此時此刻，我們需要廉正誠實的領導人，帶領我們渡過危機」。