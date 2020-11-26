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下台前 川普特赦通俄案主角佛林…民主黨批像黑老大

記者顏伶如／綜合報導
川普總統在卸任前25日在推特宣布，特赦因通俄案遭判刑的前白宮國安顧問佛林。(路透)
川普總統在卸任前25日在推特宣布，特赦因通俄案遭判刑的前白宮國安顧問佛林。(路透)

川普總統25日宣布完全赦免(full pardon)「通俄案」主角佛林(Michael Flynn)，再度動用這項總統特權，替這位做錯事遭起訴並向法院認罪前國家安全顧問脫罪；川普隨後並在推特發文寫道：「祝願有個美好人生，佛林將軍！」

民主黨籍眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)25日指出，川普行為與黑幫老大無異，對於忠心耿耿的手下予以犒賞。

不過，向來力挺川普的共和黨佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)24日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，川普下台前應該為赦免自己，也應該幫政府團隊其他官員特赦，以免日後遭到「激進左派」起訴。

蓋茨指出，川普應該保護手下部屬，因為川普幕僚今後都可能面臨不當起訴。

佛林因與俄羅斯方面接觸，面臨聯邦調查局(FBI)調查時卻說謊而遭起訴，2017年向法院認罪但後來撤銷，司法部還一度嘗試讓檢方對佛林撤訴；佛林家人25日發表聲明，感謝川普為佛林洗刷冤屈。

根據聯邦檢察官調查，佛林曾與俄羅斯大使接觸，討論歐巴馬政府對俄羅斯制裁事宜，但後來遭到「通俄案」調查時，卻對聯邦調查局探員說謊，因此遭到起訴。

任期只剩不到兩個月，川普25日下午打電話到賓州與私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)指控選舉舞弊聽證會連線之後不久，便為佛林全面赦罪。

川普發表推文中寫道：「恭喜佛林與他的家人，我知道你們將會渡過一個很棒的感恩節！」

佛林家人透過推特發表感謝川普的聲明，並指出：「希望全國與全世界都能聽到，暴政不會讓我們倒下，口罩不會讓我們噤聲，恐嚇不會讓我們停下。邪惡永遠不會勝利。我們是美國人。」

川普之前已為另一名捲入「通俄案」的核心幕僚、競選顧問史東(Roger Stone)減刑，讓史東免受牢獄之災。

謝安達25日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時表示，川普為佛林特赦可能讓全世界民眾覺得「我們總統的所作所為，跟黑幫老大幾乎沒兩樣。」

謝安達說：「不過，川普就是這種人。他上台就是這樣，任期進入尾聲，他還是一樣。」

川普 俄羅斯 推特

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