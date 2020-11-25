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底特律「選票比市民多」 朱利安尼坦承「故意誇大」

記者顏伶如／綜合報導
專責處理川普競選團隊選舉訴訟的川普私人律師朱利安尼23日坦承，他先前提出的底特律票數比當地市民還多的說詞是「故意誇大」。圖為他19日在華府共和黨總部舉行記者會，提出前述指控。 (Getty Images)
專責處理川普競選團隊選舉訴訟的川普私人律師朱利安尼23日坦承，他先前提出的底特律票數比當地市民還多的說詞是「故意誇大」。圖為他19日在華府共和黨總部舉行記者會，提出前述指控。 (Getty Images)

專責處理川普競選團隊選舉訴訟的川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)23日表示，先前提出底特律票數比當地市民還多的說詞是「故意誇大」；不過，朱利安尼的這套誇張之詞，卻是川普用來向法院主張推翻選舉結果的理由；一向支持川普的保守派電台主持人林堡(Rush Limbaugh)直指這個律師團隊大肆宣傳選舉詐欺，卻未提出有利的證據。

朱利安尼23日接受福斯商業網(Fox Business)訪問時說：「底特律市的選票可能比市民還多，我這麼說是故意誇大。不過，大家只要查看統計數據，就會發現選舉舞弊非常猖獗。」

「選票比市民還多」的說詞，川普曾多次使用。在18日的推特發文中，川普寫道：「在底特律，選票遠遠超過民眾人數。這麼嚴重的騙局，竟沒辦法改正。密西根州是我贏！」

由兩名共和黨員、兩名民主黨員組成的密西根州驗票委員會(Michigan Board of Canvassers)，23日以三票同意、一票棄權的表決結果，確認白登在密西根州獲勝。

棄權票是共和黨籍的驗票委員會副主委辛克爾(Norman Shinkle)所投。進入投票程序之前，辛克爾便表明反對為白登確認選舉結果，理由是投票與計票出現某些異常狀況或錯誤。

76歲的朱利安尼在川普指示下，也負責選舉訴訟律師團隊的媒體發言。在普選票失利的多個搖擺州，川普競選團隊同步提出選舉舞弊訴訟，但迄今結果都是被法院駁回，或者律師團自行撤告。

朱利安尼23日受訪時說，司法訴訟戰一定可扭轉乾坤。他說：「只要法官做出一次公平判決，只要有一場順利的庭訊，這一切就能翻盤。」

在朱利安尼受訪的數小時後，川普下令同意與白登競選團隊交接。

另方面，林堡抨擊川普的法律團隊上周在大肆炒作的記者會上沒有提出證據。在這場由朱利安尼主持的記者會上，律師鮑爾(Sidney Powell)公開指稱與古巴、委內瑞拉和中國有金融關係的全球陰謀讓川普敗選；儘管她和其他人表示在法庭上提交的證據將推翻選舉結果，卻沒有提出任何證據。

林堡也抨擊川普律師團隊與鮑爾切割的做法；他說，鮑爾當天參加了記者會，「要如何切割？」

川普 鮑爾 密西根州

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