挺川者不服輸 僅3%認白登勝選 53%支持川普4年後再戰

民主黨總統候選人白登已確定勝選，但財經媒體CNBC與改變研究(Change Research)23日公布民調 顯示，川普 總統的支持者僅3%如此認為；另據Politico新聞網站與民調機構「晨間諮詢」(Morning Consult)民調顯示，共和黨 員與傾共和黨立場的獨立選民中，多達53%支持川普2024年再度披掛上陣。

在川普大力鼓吹選舉舞弊陰謀論並在各地興起驗票訴訟的影響下，CNBC與改變研究18日到22日訪查1203名投給川普的選民，結果發現僅3%川普支持者認為白登當選，73%覺得川普才是合法贏家，24%稱不知道。

在政權移交方面，僅3%川普支持者認為川普應該承認敗選並啟動政權和平移轉，31%希望川普提告，另有高達66%的受訪者認為川普不應認輸。

此民調對白登明年1月20日就職的實質影響不大，他贏得306張選舉人票，翻轉賓州、密西根州、威斯康辛州、喬治亞州及亞利桑納州；川普雖然掀起法律戰卻節節敗退，驗票未發現足以翻盤的選舉違規。

在2024年大選共和黨應由誰披掛上陣方面，泛共和黨支持者心目中的首選仍是川普，遠超過副總統潘斯、德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)及前駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)等人。

Politico與晨間諮詢21日至23日，針對1990名登記選民進行網路問卷調查。統計結果顯示，共和黨員與傾共和黨立場的獨立選民中，高達53%支持川普參選2024年，支持度狠甩其他傳出有意參選的共和黨人物。

在共和黨員與傾共和黨立場的獨立選民中，第二個看好的2024年參選對象是潘斯， 支持率為12%，川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)排名第三，支持率有8%。

2012年總統候選人羅穆尼(Mitt Romney)、阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)、克魯茲、海理等人，在共和黨員與傾共和黨立場的獨立選民中的支持度都不到5%。

Politico分析，雖然共和黨內部某些成員近來紛紛要求川普承認敗選，但黨內一些重量級高層未表態，對於誰是新任總統採取中立立場。若川普再戰2024，黨內實力仍然可觀，幾乎讓其他有意參選的人無望勝出。