賓州、內華達州 確認白登勝選 眾院共和黨前議長萊恩：選舉已結束

隨著賓州、內華達州確認選舉結果，川普總統敗選已成定局。但他的支持者多數仍認為川普才是贏家。圖為川普支持者14日在華府參加挺川遊行。(路透)

賓州與內華達州24日確認白登 勝選，關鍵州塵埃落定，白登24日下午成為美國 歷屆總統選舉首位得票逾8000萬的候選人；而敗選的川普 總統也拿到了超過7388萬票，但川普至今不承認敗選，共和黨籍眾院前議長萊恩(Paul Ryan)表示選舉已結束，呼籲川普接受選舉結果。

賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)24日上午宣布，賓州州務卿確認該州選舉結果，他已委任選舉人投票給白登；內華達州下午也宣布相同結果；兩州宣布選舉結果，鞏固白登在關鍵搖擺州的勝利，並終結川普持續試圖改變的選舉結果。

川普除了在許多關鍵州提出選舉訴訟，也召集密西根州議會領袖到白宮，企圖要求共和黨議員指派支持川普的選舉人；不過該計畫迅速破滅，喬治亞州、密西根州，以及如今賓州與內華達州陸續確認選舉結果。

北卡羅來納州24日宣布川普勝選，明尼蘇達州同日宣布白登勝利。

白登團隊資深顧問包爾(Bob Bauer)24日表示：「除了川普、其律師朱利安尼(Rudy Giuliani)和法律顧問珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)外，大家都清楚選舉已經結束，白登贏得很漂亮。」

雖然多州已確認結果，但川普團隊仍堅稱選戰未結束，川普法律團隊表示，確認程序不過是無意義的流程，先前在多州敗訴不過是為了鋪路，好上訴聯邦最高法院扭轉選舉結果。

截至24日晚，根據無黨派的「庫克報告」(Cook Report)統計，白登總得票8007萬466票，成為美國史上最高票總統候選人，並打破歐巴馬2008年得票近7000萬票的紀錄；川普得票7389萬413票，在美國史上得票次高。

目前多州仍在計票，白登與川普共拿下逾1億5683萬票，凸顯2020年投票人口高於過去數十年。白登估計贏得306張選舉人票，輕鬆跨過入主白宮所需的270張門檻。

萊恩24日在美國商業銀行(Bank of America)線上會議表示：「選舉已經結束，結果已確定。」他呼籲川普接受選舉結果，並讓總務署(GSA)確認結果，以便白登順利組建新政府。