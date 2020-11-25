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川普特赦火雞曾調侃「拒承認敗選」一語成讖

中國「科技獨裁」！白登可望保持強硬

編譯中心／綜合24日電
美中科技競爭，5G技術是關鍵之一。(美聯社)
美中科技競爭，5G技術是關鍵之一。(美聯社)

川普政府近四年來，不斷推出各種封堵中國科技企業的技術政策，不少人希望這樣的政策在總統當選人白登上台後能繼續實施。分析人士指出，儘管白登可能緩和川普的強硬路線，加強與盟友合作，但他已認準中國是「科技獨裁」國家，對中科技政策應不會出現180度的大轉彎。

白在競選期間曾表示對中國政府使用科技控制國民的做法感到擔憂。已獲提名任國務卿的布林肯(Anthony Blinken)今年9月對「華爾街日報」表示：「在副總統(白登)看來，世界上存在科技民主國家(techno-democracies)和科技專制國家(techno-autocracies)之間的分別。」

外交政策專家認為，白登政府可望在市場准入、強制技術轉移、人權等問題上繼續向中國施壓，但在5G、晶片等科技領域，不會單以封堵的方式阻止中國發展，而是更緊密地團結盟友，整合出應對中國的科技政策框架。

科技智庫「信息技術與創新基金會」(ITIF)日前發表的報告說，在處理與技術和創新相關的一系列重大國際問題、包括如何應對與中國的競爭、互聯網治理和跨境數據傳輸方面，白登政府可能會比川普政府更多地與國際機構接觸，與美國盟友更密切合作。

過去四年，5G網路建設成為美中兩國爭奪戰略地盤的關鍵領域，美國通過推行國內禁令和國際斡旋，封堵中國電訊設備巨頭華為的全球布局。聖地牙哥加大全球政策與戰略學院電信與技術政策主席彼得·科維(Peter Cowhey)指出，白登入主白宮後，將不會逆轉川普政府大舉圍堵華為的做法。

「新美國安全中心」(CNAS)科技與國家安全項目高級研究員馬丁·拉塞爾(Martijn Rasser)說，白登上台後，對中科技政策的最大變化，將是美國會加強與盟友的合作來應對來自中國的競爭，「如果要實行出口管制，預計我們會朝著多邊的方式發展」。

白登也表達過對抖音海外版TikTok的擔心，並表示將調查這一應用程序的安全問題。專家指出，中國不願讓臉書(Facebook)和推特(Twitter)在中國境內運營，美國沒有理由讓TikTok這樣的公司在美國經營，並在他們的算法技術中引入偏見。

不過，從白登的競選網站上闡述的政策立場看，他是否將徹底改革外國高技術人才簽證制度仍是未知數，他也有可能繼續鼓勵雇主雇用美國工人。

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