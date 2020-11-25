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中國前副外長傅瑩投書「紐時」：中美競合是有可能

編譯中心／綜合24日電

被總統候選人白登提名為國務卿的布林肯(Antony Blinken)曾強調中美應構建競爭與合作關係，對此，曾任中國外交部副部長的中國第13屆全國人大外事委員會副主任委員傅瑩，24日投書「紐約時報」說，中美合(作)競(爭)關係是可能的。

傅瑩目前擔任清華大學戰略與安全研究中心主任，是中國外交工作的重要智囊。她向紐時投書題為《中美構建合作–競爭關係是可能的》以「一帶一路」為例說，中國無意取代美國在世界上的主導地位，但美國卻視之為中國的地緣政治戰略。

她說，中美如要重新激活兩國關係，重要的是準確判斷對方的意圖；其中，中國無意取代美國在世界上的主導地位，也無需擔心美國改變中國的制度。

傅瑩說，中美這樣兩個強大的國家若因誤判而滑向衝突，將是歷史性悲劇；兩國即使競爭不可避免，也需要合作管控好，而兩國是有可能通過解決彼此關切來發展某種「競合」關係的。

傅瑩說，在經濟和技術領域，中方願傾聽和解決在華美企提出的合理關切，比如更好地保護智慧財產權、網路安全和隱私。但華盛頓應為在美經營的中國企業提供公平的環境。美方對華為公司在尖端領域擁有優勢的恐懼，不應以政府霸凌的方式表達。

在政治領域，傅瑩說，美國該放棄干涉他國內政的習慣，令中方反感。中方也需要更加主動地向外部世界提供第一手信息，讓外界更好地瞭解中方的立場和行為的緣由。

在未來中美合作空間上，傅瑩說，中美合作的空間和需求很大，最緊迫的是抗擊新冠肺炎(COVID-19)疫情的合作。兩國若能攜手提高全球疫苗的可獲得性和可負擔性，整個世界都會因此而獲益。

分析人士指出，傅瑩此刻投書紐時，頗有呼應美方之意，尋找改善中美關係的切入點和共同語言。中方顯然希望以美國新政府上台為契機，逆轉或至少緩和過去三年多的緊張中美關係。

中國 美國 紐約時報

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