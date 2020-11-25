我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

1張圖看疫情：全美確診破1259萬例 德州逼近120萬

川普卸任前再下重手 中芯恐上榜

記者顏伶如／綜合報導
川普政府擬再將數十家中國企業列入被認定與中共軍方有關的國防部限制名單，身為中國最大半導體製造商的中芯國際恐將上榜。圖為這家公司在上海展會上的一個攤位。(路透)
川普政府擬再將數十家中國企業列入被認定與中共軍方有關的國防部限制名單，身為中國最大半導體製造商的中芯國際恐將上榜。圖為這家公司在上海展會上的一個攤位。(路透)

川普總統任期只剩不到兩個月，「紐約時報」24日報導，他與幕僚現正考慮卸任前祭出擴大限縮美中經貿關係的多項措施，最快於本周內就會宣布其中一部分，包括限制美國民眾投資特定中國企業，或把商品賣給某些中國企業；不過知情人士透露，川普政府新措施衝擊的深廣如何，仍待觀察，最後公布的內容也可能是影響較少的版本。

消息人士指出，川普政府最可能採取的下一步，包括將數十家中國企業列入被認定與中共軍方有關的國防部限制名單，身為中國最大半導體製造商的中芯國際(Semiconductor Manufacturing International Corporation)恐將上榜。

紐約時報報導，川普政府目前也在研擬其他措施，包括針對北京鎮壓香港祭出更多制裁行動，或者限制新疆出口到美國的貨品；川普政府正在草擬中的一份清單，列舉了89家來自航太等「軍事使用」領域的中國企業，這些企業未來如果要購買美國商品或技術，可能面臨阻礙。

路透報導，草擬清單上包括了中國商用飛機公司(Commercial Aircraft Corporation of China，Comac)、中國航空工業集團(Aviation Industry Corporation of China)。

知情人士指出，川普政府這波針對中國企業的動作，影響程度將低於列入出口管制最嚴格的實體清單(entity list)，但商務部過去幾周曾於內部會議討論過是否以實體清單做為手段選項。

對於是否對中國企業祭出最新一波嚴格管制，商務部長羅斯(Wilbur Ross)24日對紐約時報發表的聲明中並未明確回應；聲明中寫道：「如同川普總統的一貫說法，經濟安全就是國家安全。」

羅斯在聲明中也說，商務部致力確保美國經濟持續成長，同時也與各部會機關合作，協力向外國敵人究責，「與企業進行積極、具有建設性的對話，是這個過程中的重要步驟」。

中國 川普 紐約時報

上一則

白登內閣「一群挺熊貓的人」參院共和黨擬阻提名

下一則

賓州、內華達州 確認白登勝選 眾院共和黨前議長萊恩：選舉已結束

延伸閱讀

今年不開玩笑！川普曾調侃火雞「拒承認敗選」一語成讖

今年不開玩笑！川普曾調侃火雞「拒承認敗選」一語成讖
挺川者不服輸！僅3%認白登勝選 73%指川普才是贏家

挺川者不服輸！僅3%認白登勝選 73%指川普才是贏家
川普再踢鐵板 內華達州最高法院確認白登勝選

川普再踢鐵板 內華達州最高法院確認白登勝選
川普落選 新州民主黨告他的70項訴訟怎麼辦

川普落選 新州民主黨告他的70項訴訟怎麼辦

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診破1259萬例 德州逼近120萬

2020-11-25 03:00
媒體報導，川普總統將在卸任前發布行政命令，取消出生公民權，但勢必面對法律挑戰。圖為國務卿龐培歐(台上左)上月22日在國務院主持移民入籍。(美聯社)

廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

2020-11-21 18:28
川普的私人律師朱利安尼19日在記者會上，因流汗致使妝容出糗，被川普責怪。(Getty Images)

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

2020-11-23 23:07
郭文貴（右）與巴農（左）。取自郭文貴推特

紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論

2020-11-20 10:52
川普推特發文表示，他鼓勵GSA開始進行協議的工作，絕口不提「政權交接」，也沒有承認敗選。(圖截自推特)

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

2020-11-23 21:50
川普總統仍拒大選認輸，造成交接事務嚴重遲誤，影響國政，受到越來越多的批評。(美聯社)

拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂

2020-11-17 21:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點
「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情

「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情