川普金主、黑石CEO籲認輸 「願意協助白登」

川普的億萬富豪好友、黑石集團執行長蘇世民23日發表聲明指出，大選結果已非常清楚，他願意協助總統當選人白登。(路透)

曾撰寫「水門案」(Watergate)調查報導的資深記者勃恩斯坦(Carl Bernstein)22日晚間透過推特發文點名指出，共有21名共和黨 聯邦參議員 曾經私下痛罵川普 ，但公開談話則對川普歌功頌德，其中包括佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)、猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)及愛阿華州聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)等。

另一方面，川普的億萬富豪好友、黑石集團(Blackstone)執行長蘇世民(Stephen Schwarzman)雖然是川普與共和黨全國委員會的選舉金主，23日卻發表聲明指出，大選結果已非常清楚，他願意協助總統當選人白登。

蘇世民在給福斯商業網(FOX Business)的聲明中說：「今天大選結果已很清楚，國家應該向前走。我支持川普總統以及他所打造的堅實經濟道路。如同企業界裡許多人一樣，我已準備好將協助總統當選人白登與他的團隊，他們面臨著後疫情時期經濟重振重大挑戰。」

勃恩斯坦在推特發文寫道，透露這份共和黨參議員名單並沒有觸犯任何隱私保密的新聞道德原則。他指出，共有21名共和黨參議員曾與同僚、助理、說客或白宮助理私下談話時，屢屢流露對川普的鄙視，並質疑川普根本不適任。

除了魯比歐、羅穆尼、葛拉斯理之外，勃恩斯坦公布字的聯邦參議員名單還包括：波特曼(Rob Portman)、亞歷山大(Lamar Alexander)、賽瑟(Ben Sasse)、布朗特(Roy Blunt)、柯林斯(Susan Collins)、穆考斯基(Lisa Murkowski)、孔寧(John Cornyn)、熊恩(John Thune)、布朗恩(Mike Braun)及楊格(Todd Young)。

其他聯邦參議員為史考特(Tim Scott，南卡羅來納州)、史考特(Rick Scott，佛州)、波爾(Richard Burr)、杜美(Pat Toomey)、麥莎利(Martha McSally)、莫朗(Jerry Moran)、羅勃茲(Pat Roberts)和薛爾比(Richard Shelby)。