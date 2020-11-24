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民調：全美1/3家庭就是要過節 增染疫風險也「沒關係」

記者顏嘉瑩／紐約報導
佛州一名男子領到冷凍火雞，正要放進車子裡。(美聯社)
佛州一名男子領到冷凍火雞，正要放進車子裡。(美聯社)

根據最新的全美民調，三分之一的家長認為，全家待在一起度過感恩節的時光相當重要，即便可能因此增加染上新型冠狀肺炎的風險，或加速病毒傳播也「沒關係」；民調中還顯示，在政府呼籲民眾採線上過節的情況下，仍有61%的家庭計畫在今年感恩節團聚。

根據組織「全美兒童健康民調」(National Poll on Children's Health)最新調查，在全美1500個擁有12歲或以下孩童的家庭中，有約三分之一個家長認為感恩節就應該要與家人度過，且其中有90%的受調者表示，感恩節將會帶著孩子到祖父母家中過節；根據臨床統計，年齡在65歲以上的耆老為罹患新冠的高危族群，再加上恐有其他慢性疾病，住院率也高出其他年齡層。

全美兒童健康民調共同總監珂拉克(Sarah Clark)表示，由於在疫情期間民眾居家避疫，讓孩童減少許多與親友相處的機會，因此有更多受調父母認為，即便疫情仍威脅全美，且在各州都出現反彈趨勢，在一年一度的感恩節中，仍需要與家人共同度過。

紐約州在過去幾周內，住院人數呈倍數成長，23日州長葛謨(Andrew Cuomo)也將史泰登島南部列為防疫「橙區」，另外還有多個社區被列為「黃區」，禁止十人以上聚會；珂拉克說，大型聚會增加染疫及病毒傳播風險是無庸置疑，不過即便民眾跟自己感到最「安全」的人，聚在一起的小型聚會，也是增加病毒傳染的原因之一。

超過一半的受調者認為，在節日季中讓孩子與其他親友在一起，分享節日傳統「相當重要」，而在疫情期間由於上課改為線上教學，孩子缺乏社交活動，恐倍感孤立，影響心理狀態，也是家長希望能在感恩節，讓家人團聚的原因之一。

加州的志願者在食配送中心忙著運送感恩節食物。(美聯社)
加州的志願者在食配送中心忙著運送感恩節食物。(美聯社)

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