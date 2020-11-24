感恩節聚會+旅遊旺季 上周末逾300萬遊客搭機

感恩節假期開始，上周末20至23日期間，全美即有300多萬遊客進出機場。(美聯社)

在新冠肺炎疫情 惡化之際，儘管聯邦疾病防治中心(CDC)一再籲請民眾待在家裡不要遠行，但感恩節旅遊旺季開始，在上周末20至23日期間，全美即有300多萬遊客通過機場 ；預計29日禮拜天，將是26日感恩節後，各地交通的巔峰期。

跟去年趕回家過節的人潮比起來，今年搭機人群規模縮減一半，但上周五到周日三天，經過機場安檢的人數，仍是3月中，新冠疫情以來的最大人潮。

不願錯過節日的民眾，相信自己能夠一路照顧好自己，是搭機人潮洶湧的原因之一；另一原因是各大學，在疫情上升之際，結束實體課程，改以網路授課，學生紛紛返家，益增機場人流。

在明尼亞波利斯一家律師事務所當主管的波西(Laurie Pearcy)搭機趕到紐奧良參加女兒的婚前派對，順便跟兒子感恩節聚餐。她說，「我不想讓任何人得病，但我也不想錯過唯一女兒的人生大事。」

亞利桑納州土桑市退休主管布朗寧(Stephen Browning)要飛到西雅圖妹妹家過感恩節，往年是30人的大聚會，今年縮小規模到合法的10人，每個人還得出示陰性病毒反應的檢測證明。他說，飛機上，他不會為了吃、喝而拿下口罩。

他說：「這是去年12月以來我第一次搭飛機，沒錯，是有點擔心，但我相信航空公司很負責任，會徹底執行戴口罩措施。」

CDC上周就呼籲民眾，盡量不要遠行，也不要到別人家裡過感恩節。

紐約市醫院系統傳染病學家馬達德(Syra Madad)說，全美國 社區傳播很嚴重，「你會在飛機上、在機場、在休息站碰到新冠病毒帶原者的機會，真的很大很大，」全美最權威的傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)也說， 機場的人潮會讓美國陷入「更大的麻煩。」

這兩位專家的話，已讓不少民眾打電話取消飛機訂位。