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不怕疫情？ 民調：40%民眾擬參加10人以上感恩節聚會

編譯郭宣含／綜合22日電
受到新冠疫情影響，公衛專家建議今年感恩節家庭團圓聚餐可縮小規模，或改在戶外聚餐。仍有40%民眾要參加10人的聚餐。圖為在密西西比州傑克森市的Kroger超市，民眾在購買火雞。(美聯社)
受到新冠疫情影響，公衛專家建議今年感恩節家庭團圓聚餐可縮小規模，或改在戶外聚餐。仍有40%民眾要參加10人的聚餐。圖為在密西西比州傑克森市的Kroger超市，民眾在購買火雞。(美聯社)

儘管許多公衛專家呼籲民眾取消感恩節聚會計畫，但據俄亥俄州立大學偉克斯納(Wexner)醫學中心民調，約40%民眾打算參加10人以上的感恩節聚會。

「華盛頓郵報」報導，喬治亞理工學院研究人員分析的風險評估數據顯示，許多大型集會可能變成新冠肺炎超級傳播聚會。這份新冠肺炎事件風險評估規畫工具採用大眾數據，以郡為單位預測單日在10人以上聚會遇到至少一名確診者的機會。

據分析，在全國各郡的10人以上聚會遇到一名新冠確診者的平均風險逼近40%；換言之，若你要參加五場感恩節聚會，估計會在其中兩場遇到染疫者。

華郵指出，此風險依郡而有別，目前沿岸城市通常比較安全，視所在地不同，風險通常在10%到20%之間。

但在部分地區風險則高出許多，尤其是中西部以北。伊利諾州庫克郡的風險接近60%，這表示如果你在該郡參加兩場感恩節晚宴，至少會在其中一場遇到一名確診者。

德州邊界城鎮艾爾巴索風險接近90%；北達科他州多數地區則大約95%至100%。DefaultMono SansMono SerifSansSerifComicFancySmall CapsDefaultX-SmallSmallMediumLargeX-LargeXX-LargeDefaultOutline DarkOutline LightOutline Dark BoldOutline Light BoldShadow DarkShadow LightShadow Dark BoldShadow Light BoldDefaultBlackSilverGrayWhiteMaroonRedPurpleFuchsiaGreenLimeOliveYellowNavyBlueTealAquaOrangeDefault100%75%50%25%0%DefaultBlackSilverGrayWhiteMaroonRedPurpleFuchsiaGreenLimeOliveYellowNavyBlueTealAquaOrangeDefault100%75%50%25%0%

為了計算新冠肺炎事件風險，研究人員結合一個郡的新冠確診人數，再考慮確定偏差的影響，即預測確診個案低於實際確診人數的落差；考慮確定偏差有其必要，因為許多確診者從未出現症狀，而且有許多人在出現症狀前已具傳染性。

華郵也提醒，隨著全國新冠確診激增，目前這些數據很可能繼續惡化。

新冠肺炎 華郵 俄亥俄州

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