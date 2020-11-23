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多個風暴系統來襲 仍有數百萬人規畫感恩節出遊

編譯林梅婕／綜合22日電
氣象預測本周將有多場風暴來襲，全美各州都會經歷暴雨及積雪。除新冠疫情因素外，氣候不佳也是專家建議感恩假期多待在家中的原因之一。圖為佛州邁阿密國際機場大廳22日的熱鬧景象。(美聯社)
氣象預測本周將有多場風暴來襲，全美各州都會經歷暴雨及積雪。除新冠疫情因素外，氣候不佳也是專家建議感恩假期多待在家中的原因之一。圖為佛州邁阿密國際機場大廳22日的熱鬧景象。(美聯社)

感恩節長期以來都是民眾最期待的連續假期之一，但今年不僅受到疫情打擊，天公也不作美，全國形成多個風暴系統；儘管感恩節的旅遊熱度不如以往，仍有數百萬人規畫出遊；但公衛專家表示，這次的旅遊潮恐怕又會帶來一波感染潮。

密西根州底特律到阿肯色州小岩城(Little Rock)一帶自22日上午開始降下豪雨，俄亥俄州托雷多市(Toledo)南部恐怕也會受到大雨影響，至於俄州北方將迎來大雨及風雪匯集。

當日稍晚陣雨已轉至東岸紐約上州雪城(Syracuse)及位於南部的田納西州納許維爾(Nashville)；預估23日雨勢將轉往緬因州卡里布鎮(Caribou)及北卡羅來納州洛麗(Raleigh)。 

本周末滯留在太平洋大西北地區(Pacific Northwest)的風暴系統，將於24日至25日漸漸移駕北美大平原(Central Plains)和中西部地區，但太平洋大西北地區連假期間雨勢將更加劇烈。

西岸的西雅圖和科羅拉多州丹佛市(Denver)本周也逃不過大雨的攻勢，丹佛市有機會降雪；25日風暴將往南部移動至墨西哥灣(Gulf Coast)，克里夫蘭市(Cleveland)、芝加哥、亞特蘭大、田納西州曼斐斯(Memphis)及小岩城等地區都會受到影響；印第安納波利斯市(Indianapolis)與小岩城降雨高度有機會累積一至三吋。

另外，景氣已低迷多時的航空業更期待這次連續假期的到來，紛增加班次；據旅遊網站「TripAdvisor」調查，今年選擇開車旅遊的人逾七成，搭機旅客和去年相比則減少許多。

家人遠在南加州的鄧可(A.J. Dronkers)已一年多未見到母親，今年感恩節他決定要回家：「我到最後一分鐘才下定決心，而且是衡量過所有的風險，我讓我的家人們來決定，儘管每次他們都告訴我，他們很放心讓我回家。」

風暴 紐約上州 俄亥俄州

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