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白宮國家安全顧問歐布萊恩：川普禁微信和抖音 終將勝利

編譯潘勛／綜合22日電
白宮國家安全顧問歐布萊恩22日表示，川普總統下令查禁中國社群媒體微信及抖音，目前雖卡在法院訴訟中，但最後一定能勝利。(路透)
白宮國家安全顧問歐布萊恩22日表示，川普總統下令查禁中國社群媒體微信及抖音，目前雖卡在法院訴訟中，但最後一定能勝利。(路透)

白宮國家安全顧問歐布萊恩(Robert O’Brien)22日表示，川普總統下令查禁中國社群媒體微信及抖音(TikTok)，目前雖卡在法院訴訟中，但他相信最後一定能勝利。

「彭博社」(Bloomberg)22日報導，川普政府出招，欲禁止中國國營社群媒體微信及抖音兩大平台在美營運，自稱是為了美國的國家安全。微信及抖音的用戶則反駁說，政府的查禁，背後動力是選舉年的政治角逐，而非單純的國安考量。川普的查禁行政命令，目前卡在法院訴訟，尚未施行。

歐布萊恩目前在越南訪問，他在河內市發言表示，查禁微信及抖音的案子還在法院攻防之中，政府正在觀察，看看法院怎麼判決，是否能禁掉那兩支應用程式，「我相信，總統有權力查禁那兩支社交應用程式，最後定能勝利。而且我相信，即便出現政府更迭，兩項禁令還會維持下去」。

總統當選人白登將在2021年元月20日就職，他已承諾審核有關抖音的國安風險問題。

歐布萊恩表示，川普政府另在觀察其他中國公司研發而在美國受到歡迎的應用程式，「它們由美國人民獲取很多資料，所以我方也在注意觀察，可能採取行動，要看總統決定怎麼做」。

歐布萊恩一再譴責中國。他表示，中國必須學懂按國際規矩來辦事，不應該把南海當「自家湖泊」般恣意妄為。

南海資源豐富，中方對南海主權採最廣主張，因此與東南亞鄰國如越南、菲律賓、馬來西亞等有所衝突。數十年來，美國在爭議區派遣戰機、戰艦，稱美國認定為國際空域、水域的自由航行權。

白宮國家安全顧問歐布萊恩22日表示，川普總統下令查禁中國社群媒體微信及抖音，目前...
白宮國家安全顧問歐布萊恩22日表示，川普總統下令查禁中國社群媒體微信及抖音，目前雖卡在法院訴訟中，但最後一定能勝利。(路透)

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