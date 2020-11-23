VOA懲處不擁川普員工 法官：須停止

華盛頓特區美國 聯邦區域法院法官霍維爾(Beryl Howell)日前裁定，美國之音(Voice of America)高層主管與行政團隊侵犯員工言論自由，應立即停止對員工的干預與調查。

霍維爾在長達76頁的判決書中指出，美國國際媒體署(US Agency for Global Media)執行長派克(Michael Pack)與行政團隊侵犯美國之音記者受到美國憲法第一修正案保障的權利；派克與行政團隊對於美國國際媒體署旗下未對川普 總統展現高度支持的員工，似有大規模的固定懲處模式。

霍維爾裁定，派克與行政團隊不得阻礙美國之音編輯部的新聞自主，應立即停止一切干預行動，包括針對記者和編輯進行懲處，以及透過與各別記者、編輯聯繫，企圖達到左右新聞內容的手段，還有打著違反新聞操守名號而對記者展開的各種調查。

五名美國國際媒體署資深主管今年8月陸續遭到派克開除或停職後，聯合向法院提告。包括華裔 節目總監趙克露(Kelu Chao)在內的這五名主管向法院指出，派克等高層主管企圖干預不符合川普政治利益的新聞報導，希望法院對派克等人下達臨時禁制令。

裁決書中寫道，派克等被告若發現美國國際媒體署旗下員工對川普支持不夠，便祭出大規模的固定懲處模式，導致員工遭到解聘、申誡或調查。裁決書也指出，派克等被告都「看不出具備任何新聞或廣播領域的專業經驗」。

原告之一、美國國際媒體署策略長波威爾(Shawn Powers)指出，霍維爾的判決證明了美國國際媒體署的主要宗旨應該是保護並宣揚憲法第一修正案權利，並且保障與美國國家利益有直接關係的價值信念。

美國之音代理台長畢柏拉吉(Elez Biberaj)發表聲明指出，不受政治干預的編輯獨立，才是美國之音能夠成為「美國的聲音」的理由。

畢柏拉吉說：「我們的聽眾裡，高達83%覺得我們的新聞報導是可信賴的。現在能獲得閱聽人如此高度信賴的媒體，已經少之又少。我很榮幸我們的記者持續遵循美國之音傳統，為聽眾提供正確、客觀、完整的報導。」