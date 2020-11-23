民主黨籍聯邦參議員庫恩斯：兩黨須合作打造政策 勝過中國

白登政府可能的國務卿人選、民主黨籍參議員庫恩斯表示，希望看到美國能形成一個「勝過中國」的兩黨政策。(Getty Images)

白登政府國務卿候選人之一、民主黨籍聯邦參議員庫恩斯(Chris Coons)日前表示，美國 最大的焦點在勝過中國 ，他殷盼兩黨能合作，打造出政策，讓美國能遙遙領先中國。

路透22日報導，庫恩斯日前參加哈利法克斯國際安全論壇(Halifax International Security Forum)，在演說之前接受訪問說，他很清楚中國是可堪比肩的競爭者，在氣候變化、全球衛生及禁止核擴散等重大方面，必須與中國合作，但同一時間，美國最大的心力，要放在勝過中國。

庫恩斯與總統當選人白登是密友，目前是參院外交委員會重量級成員，所以即便未來參院仍由共和黨掌控，他的任命案要獲得通過，過程會相形平順。

庫恩斯強調，外交政策必須植基於國內政策，目前戰勝新冠疫情 及振興經濟是首要前提；他認為當前一切都得回歸到有效因應新冠疫情的大旗下，假如美國人民瞧不出有什麼路可以走出疫情及經濟低迷，還有未來團結全國，那麼外交事務對大多數美國人日常生活的影響，真比不上新冠疫情。

但庫恩斯表示，美國仍必須「有所準備，有可能與中國發生衝突」，這一點意味要「與盟友更積極投入世界舞台」。

庫恩斯談到即將下台的川普總統說，華府「不能帶著一串牢騷來接觸全世界，必須提供吸引人的替代方案」。

提到中國領導層時，庫恩斯表示，習近平及中共深信美國正走下坡，聯邦等體制已破裂、削弱；因此向全世界展現美國依然生氣勃勃、強大、能解決問題，責任落在全體美國人肩上。

庫恩斯表示，期盼白登政府先與國會分析權衡，「了解目前我國處境，美、中雙邊關係未來走向，再決定要用胡蘿蔔還是棒子」，來因應兩國貿易，追究中國與新冠疫情的相關動作。新冠肺炎源自中國。

白登的高階謀士更早之前表示，白登將立即諮詢主要盟國，找出「集體影響力」，再評判未來要不要延續川普對中國發動貿易戰而祭出的高關稅。