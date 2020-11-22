中國國家主席習近平：後疫情時代 G20應引領全球

中國國家主席習近平21日在北京以視訊方式在G20峰會上發表演說。(新華社)

緊接在APEC吉隆坡峰會後登場的20國集團(G20)領袖視訊峰會21日開幕，由沙烏地阿拉伯主辦；德國總理梅克爾、中國 國家主席習近平及俄羅斯總統普亭等領導人發表演說，川普總統也與會。根據路透取得的聯合公報草案，各國領袖將宣告會繼續竭盡一切所能，遏阻新冠肺炎疫情 。除了疫情和經濟危機，會中也將討論氣候變遷等議題。

習近平21日在北京以視訊方式在G20領導人第15次峰會第一階段會議發表演說 ，他認為要加強政策、標準對接，搭建「快捷通道」，便利人員有序往來，建議建立基於核酸檢測結果、以國際通行二維碼為形式的健康碼國際互認機制，希望更多國家參與。

根據公報草案摘要，G20領導人將警告，全球經濟復甦仍然「不均衡、高度不確定，且下行風險加大」，控制住疫情是支持全球經濟復甦的關鍵。而各國領袖誓言，「我們決心在防範下行風險的同時，繼續在所需時間內動用所有可用的政策工具，保障人民的生命、就業和收入，並支持全球經濟復甦，加強金融體系的韌性。」正式的聯合聲明將於會後發表。

各國領導人也指出，疫情危機對社會上最脆弱族群的打擊最深，呼籲除了「暫停償還債務倡議」(DSSI)以外，部分國家可能還需要其他債務減免。G20預定明年春季決定是否延長DSSI的期限，目前期限是明年6月。草案還強調借款人和債權人提高債務透明度的重要性，並敦促民間部門債權人參與債務減免的努力。

各國領袖也表示，支持國際貨幣基金探索更多工具，以滿足各國在危機演變過程中的需求，因應開發中小國所面臨的特殊挑戰。經濟學家認為，白登明年1月20日就任美國總統後，可能會採取更加合作的立場。

習近平發言時表示，中國積極支持並參與新冠肺炎疫苗 國際合作，已經加入「新冠肺炎疫苗實施計畫」，願與各國在開展疫苗研發、生產、分配等各環節加強合作。中方將履行承諾，向其他開發中國家提供幫助和支持，努力讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品。

習近平也提及，G20應在後疫情時代全球治理中發揮更大的引領作用，也提到堅定維護多邊貿易體制，保障開發中國家發展權益和空間。