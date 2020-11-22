張文宏：新冠將成常駐病毒 疫情或現新高峰

上海華山醫院感染科主任張文宏21日表示，新冠將成常駐病毒，全球疫情可能出現新高峰。(中新社)

上海華山醫院感染科主任張文宏21日在「在2020『讀懂中國 』國際會議(廣州)」平行論壇上發表視訊演講，表示新冠病毒將成為常駐病毒，如果各國不採取強力介入措施，全球疫情 出現新高峰的可能性很大。他表示，對於個體而言，新冠的毒力在減弱；但對於整個群體來講，毒力卻是增強的。

中新社報導，在張文宏看來，判斷個體毒力降低的指標是病死率。「對於個體來講，如果感染這個病，病死率是多少？目前為止，全球範圍內的病死率是2.7-3.0%，大多數國家都已經降到1%以下；不過從全球情況看，還可能出現新的高峰。」

張文洪表示，由於感染基數大，病亡的絕對數目仍然非常大。他指出，對於群體而言，全球的感染人數已經達到6000萬，可以達到100多萬的死亡人數，那麼整體的傷害就非常大；這說明新冠肺炎蔓延之後，雖然個體的殺傷力比較低，但是它對群體的殺傷力很高。

張文宏說，新冠肺炎有一個非常顯著的特點，「年紀大的、基礎疾病比較嚴重的群體當中，它的病死率確實很高，也就是說出現了明顯的年齡分層。」

在張文宏看來，中國抗擊新冠已經進入新常態，可以從容應對偶發病例和疫情。 他說，中國抗擊新冠不計成本，任何一個地方出現單個病例，或者二代傳播，都能精準、快速、提前解決。

針對新冠疫苗 即將上市，張文宏冷靜指出，要做好持久戰的準備；他說，疫苗明年初就可以上市，但是全面接種的時間沒有那麼快，仍然要有心理準備，做好起碼一年以上的防守。「一年是最起碼的，只有把這一年的防守準備給做好了，才能為後期的全球接種打下基礎。」

張文宏說，隨着冬季到來，全球新冠疫情仍在蔓延，中國輸入性病例的蔓延風險會增加。