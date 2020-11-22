拉斯穆森民調：60%美國民眾認為中國應賠償疫情損失

多達60%的美國民眾認為，中國應在全球負起新冠疫情的賠償責任；圖為在北京首都國際機場，戴口罩的旅客在等待登機。(路透)

新冠疫情肆虐全球，美國 更是受創最嚴重的國家，根據日前公布的一份最新民調 ，多達60%的美國受訪民眾認為，中國 應在全球負起賠償責任。美國乃至全球民眾普遍認同，新冠病毒來自於中國、疫情最早在中國爆發，因中國政府在初期隱瞞疫情，導致病毒蔓延至全球。

根據民調公司拉斯穆森報告(Rasmussen Reports)發布的新聞稿，目前對中國抱有敵意的美國選民較以往何時候都多，而且認為，這個亞洲大國至少應部分賠償新冠疫情導致的全球損失。

拉斯穆森報告最新的電話和線上民調結果顯示，全美60%可能選民如今認為，中國至少應賠償新冠肺炎在全球傳播所造成的部分經濟損失，超出3月中的民調結果42%和7月底的53%。只有24%的受訪者認為中國不應賠償；16%的受訪者沒有意見。

拉斯穆森報告指出，他們是在11月15至16 日針對1000名可能選民進行民調，信心水準在95%，抽樣誤差為正負3個百分點。

此外，因新冠疫苗即將問世，拉斯穆森報告21日也公布美國民眾施打疫苗意願的調查結果。

調查顯示，65%的受訪者表示願意施打疫苗，42%表示非常有可能；相較下，今年4月底首次就相同問題所做民調顯示，70%願意，53%非常有可能。

由於民主黨總統候選人白登可望入主白宮，調查另發現，民眾施打疫苗的意願也因黨派而異。45%自稱是民主黨支持者的美國成人表示，他們比一個月前有可能施打疫苗；相較下，可能接種疫苗的共和黨支持者有35%，中間選民為24%。