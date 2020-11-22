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白登新內閣前所未有多元化 華裔楊安澤傳將出任商務部長

編譯郭宣含／綜合21日電
前民主黨總統參選人楊安澤，有可能成為白登政府的商務部長。(美聯社)
前民主黨總統參選人楊安澤，有可能成為白登政府的商務部長。(美聯社)

非裔、墨西哥裔、亞裔和原住民等有色人種為白登勝選提供一臂之力，他們有可能加入白登政府內閣，新一屆政府將前所未有地反映出多元性；CNN更報導，華裔企業家楊安澤有望出任商務部長，擁有華裔血統的伊利諾州聯邦參議員譚美．達克沃斯(Tammy Duckworth)被列入國防部長人選清單，亞裔也可望在白登內閣也擁有一席之地。

CNN報導，白登預計未來幾天或下周公布第一輪重要職位名單，而川普總統仍持續抨擊選舉。

根據白登幕僚與知情民主黨人，台灣移民第二代企業家、民主黨前總統提名人楊安澤有望出任商務部長，他競選時提出無條件全民基本收入的願景；參議員達克沃斯在伊拉克服役時失去雙腿，傳聞她有機會成為首位泰華裔、雙腳截肢的女性國防部長。

原住民呼籲白登選擇原住民監管全國部落，落實白登打造足以代表美國人內閣的承諾並創造歷史；全國許多部落人員與選票維權者舉薦黛博拉．哈蘭(Debra Anne Haaland)擔任內政部長，她是新墨西哥州民主黨人，也是拉古納．普布羅(Laguna Pueblo)部落人員。

「很高興得知原住民被列入考慮，」哈蘭表示她目前專注於國會工作，「有時我們不會被看到。」

亞利桑納州維權人士亞歷山德拉．戈梅茲(Alejandra Gomez)先前鼓勵墨西哥裔美國人投票，她認為民主黨若非有色族裔支持無法勝選，她希望見到新政府能有所回應。

聯邦眾議員普拉蜜拉．賈亞帕(Pramila Jayapal，華盛頓州)表示，白登內閣反映美國人口很重要，尤其是支持他的基本盤，包括婦女、少數族裔等。

眾院多數黨黨鞭、聯邦眾議員克萊本(James Clyburn，南卡羅來納州)表示，他有信心白登內閣與白宮幕僚將反映美國多元性，「我認為白登展現出他認真看待原住民的顧慮。」

白登先前承諾將挑選多元領導團隊，他的副手賀錦麗將成為美國首位亞非裔婦女副總統；其他多個部門的職位也普遍以女性和有色族裔為優先考量人選。

有華裔血統的殘疾退伍軍人、聯邦參議員達克沃斯，是白登政府國防部長的人選之一。(G...
有華裔血統的殘疾退伍軍人、聯邦參議員達克沃斯，是白登政府國防部長的人選之一。(Getty Images)

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