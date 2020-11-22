人走茶涼…商界、外國領袖紛紛轉向與白登合作

將篤定登上總統大位的白登，在公認勝選之後就已在學習扮演總統角色。(美聯社)

過去四年，川普 總統一直是全球焦點人物之一，但現在愈來愈無關緊要，他仍在拒絕承認敗選要訴諸法律行動的同時，商界、外國領袖等已紛紛轉向期望與白登 合作，深深體現了「人一走，茶就涼」的政治現實。

西歐各國領袖、正在崛起的中國，先後向白登祝賀，外交、商業和遊說機制也突然重新調整，彷彿已進入白登時代；例如得益於川普政府高價國防訂單的波音公司，也發出聲明期待與白登政府合作。

白登也不放棄時機，不是應對川普的挑戰，而是將自己打造成代行總統職務的人，要求開始有序的權力移交，根本不理會跛腳鴨總統川普的「歇斯底里表現」。

在新冠疫情背景下，民眾把應對病毒的希望放在白登身上，而不再是現任總統；在世界舞台上，美國 的盟友甚至對手也改變了態度，而且轉變極為明顯。

英國首相強生(Boris Johnson)的轉變尤為迅速，一早打電話祝賀白登，還趁機表示願意在軍事開支及氣候政策方面合作；伊朗也發表聲明，願與白登政府對話，討論美國重返2015年伊朗核協議；德國外長馬斯(Heiko Maas)也歡迎白登政府回到遭川普冷落的北約組織。

美國商界方面，聯合航空首席執行官柯比(Scott Kirby)表示願意與新政府合作，抗擊疫情並啟動經濟。高盛開始為白登政府做準備，儘管該公司首席執行官所羅門(David M. Solomon)尚未與白登聯絡交談，但公司的高層人員，部分曾在歐巴馬政府任職，一直與白登的過渡小組保持聯絡。麥當勞、摩根大通(JPMorgan Chase)、沃爾瑪等公司，也紛紛表示期待與國會兩院及新政府合作。

工商團體方面，美國商會首席執行官唐諾休(Thomas Donohue)力挺白登，認為川為了美國人的安全和福祉，不應拖延權力過渡時間。「全國製造商協會」(National Association of Manufacturers) 也呼籲川普政府與白登合作，讓政權順利交接。