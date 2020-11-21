我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

任期結束前 川普搶端政策 降低處方藥價格

入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分

川普APEC視訊亮相 選後首度現身國際會議

編譯莊蕙嘉、記者陳言喬／綜合報導
亞太經濟合作會議領袖峰會20日在馬來西亞首都吉隆坡登場，峰會採視訊進行，川普總統在大選後首度現身國際會議。(Getty Images)
亞太經濟合作會議領袖峰會20日在馬來西亞首都吉隆坡登場，峰會採視訊進行，川普總統在大選後首度現身國際會議。(Getty Images)

亞太經濟合作會議(APEC)領袖峰會20日在馬來西亞首都吉隆坡登場，因新冠肺炎疫情，本屆峰會全採視訊進行，川普總統在大選後首度現身國際會議，與中國國家主席習近平同框；台積電創辦人張忠謀代表蔡英文總統出席，與會的還有日本首相菅義偉、南韓總統文在寅等成員國領袖。

這是APEC領袖峰會首度全程以視訊方式進行，亦是川普敗選後首度於國際場合露面，也是2017年後首度與會；國際貨幣基金(IMF)總裁喬治艾娃應邀出席峰會，分享全球經濟展望。主辦國馬來西亞宣布啟動「APEC2040太子城願景」，21個成員國代表發表「吉隆坡領袖宣言」聯合聲明。

本屆峰會主辦國馬來西亞總理慕尤丁發表峰會開幕演說，他指出，APEC涵蓋全球六成經濟，在疫情後經濟復甦扮演關鍵角色，首要之務應是「在規則的基礎上支援並承諾建立多邊貿易體制」。他說：「這對我們的商業、市場穩定及可預測性至關重要，也是確保貿易與投資在當前危機中仍可持續流通的支柱。」

多國領導人在20日的「經濟領袖對話」中齊聲批評保護主義，紐西蘭總理阿爾登說：「正當我們面臨這個世代最嚴重的經濟挑戰之際，不能再重複退回保護主義的歷史錯誤。」習近平也表示，單邊主義、保護主義和霸凌的增加，不僅打擊經濟全球化，對世界經濟亦添加風險與不確定性。

川普在兩小時的會議期間向領袖們發表演說；分析師表示，川普針對大選結果發動法律戰之際，決定參與今年的APEC，可能是為了展現自己仍是總統。他自2017年起即未參與APEC會議，這次決定參加領袖高峰會令人意外。

美國在川普任期內開始退出數個多邊組織後，中國已成為亞太經濟合作會議幕後的主要推展力量。

亞太經濟合作會議領袖峰會20日在馬來西亞首都吉隆坡登場，峰會採視訊進行，川普總統...
亞太經濟合作會議領袖峰會20日在馬來西亞首都吉隆坡登場，峰會採視訊進行，川普總統(第四排右)在大選後首度現身國際會議，與中國國家主席習近平(第二排左)同框；台積電創辦人張忠謀(第四排左二)代表台灣總統蔡英文出席。(歐新社)

APEC 川普 疫情

上一則

台美經濟對話 華府簽署備忘錄 約定「持續進行」

延伸閱讀

任期結束前 川普搶端政策 降低處方藥價格

任期結束前 川普搶端政策 降低處方藥價格
不理川普拒交接 白宮紀念品店 強打白賀周邊新品

不理川普拒交接 白宮紀念品店 強打白賀周邊新品
不只川普長子染疫 朱利安尼之子也確診

不只川普長子染疫 朱利安尼之子也確診
翻盤無望！密州共和黨人見完川普 強調遵守法律不介入

翻盤無望！密州共和黨人見完川普 強調遵守法律不介入

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診破1171萬例 俄亥俄32.6萬超北卡

2020-11-20 03:00
喬治亞州進行手工重新驗票後發現，有2600多張選票沒有算到。（Getty Images）

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

2020-11-17 00:23
川普陣營16日突然撤銷原本於喬治亞州、威斯康辛州、賓州、密西根州質疑選票舞弊、要求法院推翻計票結果的選舉訴訟。美聯社

川普陣營突撤四州選舉訴訟

2020-11-16 15:43
川普13日下午在玫瑰花園發表談話時表示，無論如何在他任內不會再次因為疫情封城，但誰知道下一任政府會怎麼做。(歐新社)

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

2020-11-13 19:51
郭文貴（右）與巴農（左）。取自郭文貴推特

紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論

2020-11-20 10:52

大選開票結果／白登奪得喬州 川普拿下北卡

2020-11-13 14:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論

紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論
集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」
CNN：川普向友人吐露 遲不交接是要報復民主黨

CNN：川普向友人吐露 遲不交接是要報復民主黨

快看世界／AP事實核查：川普律師團記者會充滿不實指控

快看世界／AP事實核查：川普律師團記者會充滿不實指控
川普長子小唐納 也確診染疫

川普長子小唐納 也確診染疫