川普APEC視訊亮相 選後首度現身國際會議

亞太經濟合作會議領袖峰會20日在馬來西亞首都吉隆坡登場，峰會採視訊進行，川普總統在大選後首度現身國際會議。(Getty Images)

亞太經濟合作會議(APEC )領袖峰會20日在馬來西亞首都吉隆坡登場，因新冠肺炎疫情 ，本屆峰會全採視訊進行，川普 總統在大選後首度現身國際會議，與中國國家主席習近平同框；台積電創辦人張忠謀代表蔡英文總統出席，與會的還有日本首相菅義偉、南韓總統文在寅等成員國領袖。

這是APEC領袖峰會首度全程以視訊方式進行，亦是川普敗選後首度於國際場合露面，也是2017年後首度與會；國際貨幣基金(IMF)總裁喬治艾娃應邀出席峰會，分享全球經濟展望。主辦國馬來西亞宣布啟動「APEC2040太子城願景」，21個成員國代表發表「吉隆坡領袖宣言」聯合聲明。

本屆峰會主辦國馬來西亞總理慕尤丁發表峰會開幕演說，他指出，APEC涵蓋全球六成經濟，在疫情後經濟復甦扮演關鍵角色，首要之務應是「在規則的基礎上支援並承諾建立多邊貿易體制」。他說：「這對我們的商業、市場穩定及可預測性至關重要，也是確保貿易與投資在當前危機中仍可持續流通的支柱。」

多國領導人在20日的「經濟領袖對話」中齊聲批評保護主義，紐西蘭總理阿爾登說：「正當我們面臨這個世代最嚴重的經濟挑戰之際，不能再重複退回保護主義的歷史錯誤。」習近平也表示，單邊主義、保護主義和霸凌的增加，不僅打擊經濟全球化，對世界經濟亦添加風險與不確定性。

川普在兩小時的會議期間向領袖們發表演說；分析師表示，川普針對大選結果發動法律戰之際，決定參與今年的APEC，可能是為了展現自己仍是總統。他自2017年起即未參與APEC會議，這次決定參加領袖高峰會令人意外。

美國在川普任期內開始退出數個多邊組織後，中國已成為亞太經濟合作會議幕後的主要推展力量。