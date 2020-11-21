78歲生日快樂！白登將成美國最年長總統

20日是白登78歲生日，仍忙於新政府籌備工作，與國會參眾兩院的民主黨領袖會面。(美聯社)

總統當選人白登 20日慶祝78歲生日，成為美國史上最年長的總統當選人；明年1月20日宣誓就職，他將成為最年長的在任總統；在他忙碌地度過生日這一天，喬治亞州長和州務卿確認了該州人工重新計票結果，確定白登在該州勝選，拿下16張選舉人票。

白登一早即為「跨性別者紀念日」發聲，誓言任期內支持跨性別者社區。他的總統過渡小組則宣布新一波白宮官員任命名單，他下午則與德拉瓦州國會民主黨領袖會面。

白登繼續在缺乏川普 總統支持下，與過渡團隊努力為入主白宮做好準備。儘管關鍵戰場州喬治亞州19日完成人工重新計票，結果證實白登得票數超越川普，是1992年以來首位拿下喬州 的民主黨總統候選人，但川普法律團隊19日仍表示將繼續挑戰選舉結果。白登為此抨擊川普「將成為史上最不負責任的總統」。

20日，喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）和州最高選舉官員、州務卿布拉德·拉芬斯珀格（Brad Raffensperger）正式驗證了白登拿下喬州16張選舉人票的選舉結果。

在78歲生日當天，白登仍馬不停蹄地會見國會民主黨領袖舒默和波洛西等人。(美聯社)

拉芬斯珀格對該州159郡人工重新計票報告結果進行核實，結果顯示白登得票247萬票，川普得票246萬票，自由派候選人喬根森（Jo Jorgensen）得票6萬2138票。白登以1萬2670票打敗川普，兩人差距為0.25％。

坎普發言人科迪·霍爾（Cody Hall）20日稍晚表示，坎普已驗證了16名選舉人的提名名單。根據網路發布聲明，共和黨州長坎普並未明確為此選舉結果背書，而是表明法律要求他「正式驗證結果（formalize the certification），好讓川普競選團隊可以尋求其他法律途徑或選擇另外計票。」

川普和共和黨其他成員持續在沒有證據下指控喬州選舉舞弊，坎普既未支持川普指控，也沒有支持拉芬斯珀格聲稱選舉一切公正進行的說法。

拉芬斯珀格在州議會大廈舉行記者會表示：「我當了一輩子工程師，秉持數字不會說謊的座右銘。身為州務卿，我相信我們今天提供的數字是正確的。這些數字反映的是人民的判斷，而不是州務卿或法院或任何競選團隊的決定。」

人工重新計票結果驗證後，因得票率差距在0.5％以內，川普競選團隊有兩個工作日可以要求重新計票。州務卿辦公室表示，若重新計票，將由各郡付費使用掃描機讀取和統計選票。