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等同叛國！侯耶爾重砲批川普

編譯盧炯燊／綜合20日電
民主黨眾議員侯耶爾批評川普大選不認輸、阻礙交接，「幾乎是叛國」。(路透)
民主黨眾議員侯耶爾批評川普大選不認輸、阻礙交接，「幾乎是叛國」。(路透)

愈來愈多保守派的共和黨人與川普總統及其團隊決裂，認為他全力透過陰謀論來推翻選舉結果，只會破壞美國民主體制，非常極危險；而民主黨人更認為，川普目前的做法等同叛國。

民主黨眾院領袖侯耶爾(Steny Hoyer)20日向華盛頓郵報表示，川普希望說服共和黨人，力圖扭轉搖擺州選舉結果，實際是叛國行為。他說，川普破壞了「參加投票，由投票和人民作決定」的民主本質，現在人民做出了決定，因此「我認為(川普)是叛國罪。」

與此同時，陸續有更多共和黨國會議員、保守派律師及右翼媒體重要人物表示，現在是川普法律團隊認真思考，究竟是繼續指控選舉作弊還是承認白登勝選的時候。

川普的私人律師朱利安尼及川普團隊律師鮑威爾(Sidney Powell)19日在新聞發布會上表示，美國大選舞弊是一場跨國陰謀，涉及來自古巴、委內瑞拉，可能還包括中國的資金運作，藉投票軟件干預美國總統大選

但共和黨全國委員會前首席顧問布雷登(Mark Braden)認為這根本是百分百無的放矢；而朱利安尼及鮑威爾的說法也讓不少共和黨人與川普決裂。

共和黨國會參議員羅穆尼表示，很難想像美國現任總統更為反民主的行動。(路透)
共和黨國會參議員羅穆尼表示，很難想像美國現任總統更為反民主的行動。(路透)

極支持川普的愛阿華州共和黨籍國會參議員瓊尼‧恩斯特(Joni Ernst)稱是令人反感的說法；川普堅定盟友的阿肯色州共和黨籍聯邦參議員柯頓(Tom Cotton )在福斯電視訪問中認為，現在不是律師團隊或政客說了算，而是要在法庭提交證據。

一直批評川普的兩名共和黨參議員羅穆尼(Mitt Romney ) 及賽瑟(Ben Sasse)也不滿川普為了阻止密西根州的選舉結果，向密州共和黨籍地方官員施壓。羅穆尼說，很難想像現任總統會採取更不民主的做法。賽瑟則指川普團隊迄今沒有選舉舞弊證據。

與川普團隊高層非常密切的共和黨策士羅夫(Karl Rove)也在華爾街日報撰文，明指這次選舉結果不會被推翻。

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