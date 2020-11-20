過了聖誕節 1200萬人失業補助到期 華人憂斷炊

聯邦紓困方案中的兩項「失業金」補助將在12月26日到期，目前約有1200萬人領取，過完聖誕節將無錢可領。圖為布魯克林的失業者排隊領取食物卡。(Getty Images)

新冠疫情 不見緩和，失業率仍居高不下；靠著領取失業金 度日的族群，將面臨可能斷炊的嚴峻挑戰。一份報告顯示，聯邦紓困 方案中的「聯邦疫期失業協助」(Pandemic Unemployment Assistance，簡稱PUA)與聯邦提供額外13周失業金補助的「疫期緊急失業補助」(Pandemic Emergency Unemployment Compestion，簡稱PEUC)均將在12月26日到期，這也意味著，目前領取這兩項補助的約1200萬民眾，過完聖誕節將無錢可領。

世紀基金會(The Century Foundation)一份新的報告指出，因疫情失業的打工族，大多數從今年3月、4月開始領取各州政府的失業金，一般州府失業補助期限為26周，數據顯示，約有300萬名失業者9月已達到期限，另超過400萬人也在10月到期。

報告提到，失業勞工領完州府失業金(UI)後，可自動獲得聯邦額外提供的13周失業補助(PEUC)，不過，統計指出，儘管失業津貼總計發放39周，但由於許多人早在2月初就已經失業，目前已有350萬勞工領完總共39周的失業補助，而根據紓困方案規定，此額外13周補助12月26日到期，屆時估計會有460萬名勞工雖然還沒領滿39周補助，仍將在年底前失去此津貼。

另一項PUA補助影響也十分廣泛，報告指出，這項今年2月9日開始的福利，約94.5萬人12月前已期限，而12月26日該補助到期後，估計將有多達730萬人失去津貼。

這個專門處理拿1099報稅表自雇者的失業金申領，為聯邦特別因應疫情，而推出的失業救濟，許多從事美甲、按摩、網約車工作的華人，都領取了這項補助。

3月就暫停開優步(Uber)網約車的陳良俊說，伊利諾州的PUA申請直到5月上旬才開通，他好不容易拿到每周415元的補助，「5月下旬開始領到此補貼，失業局因故無法追溯既往，我到年底只領了七個月，竟然就要停發了」。

50多歲的陳良俊說，每個月領到的失業金一半繳交房屋貸款，一家三口靠剩下來的收入過活，「很想回去開車，但因有糖尿病，是新冠高危險群」，一想到接下來沒有收入，他難掩憂慮說，「雖有些存款，但這樣下去，遲早坐吃山空」。

現階段解決困境的唯一方法，就是共和黨與民主黨能盡快對新的紓困方案達成協議，但兩黨從大選前至今都沒有見面，達成協議的可能性隨之降低。