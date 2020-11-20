華裔凱瑟琳戴 出任美國貿易代表呼聲高 「幾乎所有人都喜歡她」

凱瑟琳·戴(Katherine Tai)很有希望成為白登政府的首任美國貿易代表。(圖取自美中貿易全國委員會官網)

眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)首席貿易華裔顧問凱瑟琳·戴(Katherine Tai)在兩黨國會議員力挺下，很有希望成為白登 政府的首任美國 貿易代表；至於司法部 長的可能人選中，前代理司法部長莎莉·葉慈(Sally Yates)呼聲很高。

凱瑟琳·戴2014年加入歲出入委員會前，是美國貿易代表署(USTR)首席中國顧問，中文流利。多位參眾院議員都在與白登過渡小組對話時，建議找凱瑟琳．戴擔任貿易代表。

俄亥俄州進步派民主黨參議員布朗(Sherrod Brown)聲明表示，「凱瑟琳·戴是最適合這份工作的人選。去年的美墨加貿易協定(USMCA)，她為確保工人利益發揮關鍵作用。在解決中國問題方面，她也有獨到準備，知道如何與盟友合作，提高美國利益。」此外，布朗強調，「若提名凱瑟琳，她將成為第一位擔任美國貿易代表的有色人種，很有歷史意義。」

參與討論的相關人士表示，「幾乎所有人都喜歡凱瑟琳·戴，即使他們未必同意她，也認為由她出任很合理。」這位人士表示，凱瑟琳．戴處理貿易議題的表現贏得包括商業領袖和工會在內的民主黨選民讚譽，溫和派民主黨人和部分共和黨人也支持她。商界人士認為，在進步派和溫和派競相試圖影響新政府貿易政策之際，她可以穩定掌舵前行。

不過，有消息人士警告說，像凱瑟琳．戴這樣的眾院顧問，很少沒當過副手就直接入閣。而且還有很多其他知名人士，包括眾議員戈梅茲(Jimmy Gomez)，對貿易代表一職表示興趣。

至於司法部長人選方面，消息人士指出，現年60歲的葉慈是主要人選。川普總統上任後的第一個月，就將時任代理司法部長的葉慈解僱，因為她拒絕執行川普首度提出禁止以穆斯林國家為主的旅客入境命令。

白登已承諾結束聯邦死刑並取消強制性最低刑期，部分進步派人士表示，葉慈可能不會是個大膽變革的人。但葉慈對某些刑事司法改革已表達審慎支持態度，其中包括取消強制性最低刑期在內。

前總統歐巴馬2015年任命葉慈為副司法部長，在此之前，她擔任亞特蘭大聯邦檢察官約五年。白登過渡小組認為，考慮到司法部長職務須獲得參院確認通過，而參院明年仍可能由共和黨掌控，若選擇葉慈，比較容易安全過關。